Výsledky FP3 VC USA: Nejvyšší pozice pro Ferrari a Verstappena

Ve třetím tréninku bylo o něco chladněji než předchozí den (27 a 39°C), což jistě vyhovovalo návštěvníkům i jezdcům – ovšem, otázkou bylo, jak změna teplot ovlivní pneumatiky – zejména měkkou směs, na jejíž trvanlivost včera padlo několik stížností. První se na trati objevil Sergio Pérez, který měl o šanci na testování méně, neboť tým do prvního tréninku nasadil Coltona Hertu. Ostatní jezdci se na okruh nijak nehrnuli a na nerovné trati po nějakou dobu nadskakovaly jen oba vozy týmu Alpine a Pérezův Cadillac, později doplněný i jeho týmovým kolegou Valtterim Bottasem. Záběry z monopostu Franca Colapinta připomínaly nelichotivý popis jízdy tramvají z povídek Šimka a Grossmanna, a byť je Colapinto mladý jezdec, jeho záda pravděpodobně zažila středověk. Dvacet minut po počátku tréninku se na trati pohybovali již všichni jezdci a bylo možné spatřit i poněkud znepokojivý záběr: neobvykle výrazný sloupec kouře vycházející ze zadní partie Ferrari Lewise Hamiltona, ovšem, tým ani pilot se tím nijak nerozrušovali.
Max Verstappen si v první polovině tréninku stěžoval na řazení a Hamiltonův vůz v jednu chvíli až podezřele zpomalil, ovšem, v záplavě zrušených časů za porušení traťových limitů nebyly tyto nepříjemnosti ani poznat. Nepěkný den si zopakovali oba jezdci Williamsu, kterým sice nebyly zrušeny zaznamenané časy, ovšem, dosáhnout na měkkých pneumatikách jen o vous rychlejšího času než Cadillac na tvrdé směsi, nebylo pro trápící se tým zrovna dobrým vysvědčením. Isack Hadjar absolvoval v konci tréninku nízký průlet nad několika obrubníky a preventivně požádal tým o kontrolu podlahy. Nejrychlejší čas třetího tréninku zaznamenal Hamilton, další pozice obsadili Verstappen, Leclerc, Antonelli a Russell. Poměrně dobře si vedli jezdci týmu Audi, obdobný výkon jako v předchozích dvou trénincích zaznamenal McLaren.
Celkově vzato, na veškeré tréninky měla vliv porušení traťových limitů, kterých bylo v prvním tréninku 79 a ve druhém dokonce 128 (pro třetí trénink budou tyto údaje od ředitelství závodu dostupné až v rámci několika hodin, ovšem, jejich počet opět nebude zanedbatelný), a lze poměrně jistě počítat s faktem, že ve kvalifikaci značně zamíchají s pořadím, zejména u méně zkušených jezdců. V něděli pak může pětivteřinová penalizace za mimořáně nepříznivé konjunkce planet rozhodovat i o tom, zda bude ten či onen jezdec slavit na pódiu, či bude rád, že vůbec urve jeden nebo dva body. Neméně zajímavé jsou dostupné údaje o penalizacích na startu udělených za výměny komponentů vozu: Gabriel Bortoleto obdržel penalizaci 20 míst za montáž čtvrté baterky a výměnu dílů pohonné jednotky, Arvid Lindblad se posune o 5 míst za využití šestého motoru, a Franco Colapinto bude muset couvnout o 10 míst zapříčiněných výměnou dílů pohonné jednotky. Jak se jednotlivé týmy a jezdci vypořádají s kvalifikací můžete sledovat od 23 hodin.