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Hradec Králové čeká sportovní neděle. Fotbal i hokej ve stejný den přivedou do ulic posílené policejní hlídky

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Hradec Králové se v neděli promění ve sportovní město. Od 13:00 nastoupí fotbalisté FC Hradec Králové v Malšovické aréně proti Jablonci nad Nisou a…
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fotbal-branka

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 14:00

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