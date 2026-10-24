Finsko nepolevuje: chystá pro Ukrajinu už 36. vojenský balík. Jen letos odeslalo výzbroj v hodnotě přes půl miliardy eur

Orpo o další pomoci mluvil při jednání s Volodymyrem Zelenským. Šestý vojenský balík letošního roku podle něj vzniká „v úzké spolupráci s ukrajinskou armádou“. Taková formulace naznačuje, že se obsah skládá podle aktuálních požadavků ukrajinských vojáků na frontě a nevybírá se podle toho, co zrovna leží ve finských skladech.
Kolik váží jeden finský balík, ukazuje zářijových 290 milionů eur
Nejlepší představu o velikosti finských dodávek dává 34. vojenský balík ohlášený v září. Měl hodnotu 290 milionů eur a finská vláda ho označila za druhý největší od začátku plnohodnotné ruské invaze. Podle vlády obsahoval materiál, o který Ukrajina naléhavě žádala, a jeho součástí byly i výrobky finského obranného průmyslu.
Když se od letošní částky přes půl miliardy eur odečte zářijový balík, zbude na zbylé čtyři letošní balíky dohromady něco přes 210 milionů eur. Letošní objem tedy z velké části stojí na jediném rozhodnutí. Průměr na jeden balík proto o tom, jak velká bývá běžná finská dodávka, vypovídá málo.
O zářijovém balíku rozhodl prezident republiky na návrh vlády.
Drony z finsko-ukrajinské spolupráce se mají vyrábět přímo na Ukrajině
Kyjevská jednání se netýkala jen munice. Zelenskyj připomněl Drone Deal v objemu 200 milionů eur, který už běží, a mluvil o společném vývoji bezpilotních systémů i o zájmu přesunout jejich výrobu na ukrajinské území. Souběžně se jednalo s firmami Nokia a ICEYE o kapacitách pro satelitní komunikaci.
Ukrajinsko-finské obchodní fórum přineslo sedm podepsaných dohod v celkové hodnotě téměř 300 milionů eur. Týkají se obranného průmyslu včetně společné výroby dronů, satelitní spolupráce a vzniku společné průmyslové rady s názvem Ukraine-Finland Industrial Council. Další dohody míří do civilní ekonomiky, konkrétně do výstavby a obnovy infrastruktury a do dopravy.
Z dostupných údajů nevyplývá, jestli je Drone Deal součástí dohod z fóra, nebo jde o samostatný kontrakt. Obě částky se proto nedají jednoduše sečíst. Do dopravní části patří dodávka deseti dieselových lokomotiv.
Proč se balík z 22. října do vojenské pomoci nepočítá
Finsko 22. října ohlásilo balík za 10 milionů eur, který s výzbrojí nemá nic společného. Jde o civilní a energetickou pomoc před zimou. Polovina, tedy 5 milionů eur, jde do fondu Ukraine Energy Support Fund. Dva miliony jsou určené na humanitární pomoc a zbylé tři miliony na obnovu kritické energetické a vodní infrastruktury.
Ve srovnání s letošní vojenskou pomocí jde o malou částku, méně než padesátinu. Konkrétní výsledek je ale vidět rychle, protože mobilní vytápěcí kontejnery mají na Ukrajinu dorazit do prosince.
Do stejné civilní oblasti patří i kryty. Finsko vede takzvanou Shelter Coalition, koalici šestnácti zemí, které financují a stavějí civilní kryty na Ukrajině.
Obsah třicátého šestého balíku se veřejnost nejspíš nedozví
Finsko složení svých vojenských balíků tradičně nezveřejňuje a vysvětluje to operačními důvody. Zvenčí se tak dá posoudit jen jejich hodnota, takže o tom, jakou roli konkrétní dodávky na frontě hrají, zatím nic říct nelze. K vojenským balíkům, společnému vývoji dronů a satelitní spolupráci navíc patří výcvik ukrajinských vojáků.
Závazky desítek západních dárců průběžně sleduje Kielský institut a finské dodávky se v jeho přehledech objevují mezi dalšími zeměmi. Finsko sdílí s Ruskem hranici dlouhou 1 340 kilometrů. Třicátý šestý vojenský balík zatím nemá datum schválení.