Ukrajinci vlezli do plynovodu, kterým se Rusové plížili pod Oskilem do týlu. Hlásí přes 100 mrtvých a 30 zajatých

Ukrajinci k tomu využili potrubí, které leží pod zemí už desítky let. Šlo o plynovod mezi Šebelinkou a Ostrohožskem, kterým se jednotky Chartiie dostaly na pravý břeh řeky Oskil. Vynořily se v místech, odkud předtím Rusové vyráželi do týlu města. Podle magazínu The Atlantic měl sbor ke stavu z října 2026 znovu pod kontrolou asi 14,5 kilometru potrubí. Na jeho mapě je přitom nejméně 57 trubek v zóně bojů. Kolik z nich zůstává otevřených, nikdo nezveřejnil, takže 14,5 kilometru je potvrzený úspěch na jednom úseku sítě, jejíž celkový rozsah neznáme.
Až deset otvorů na jediném úseku. Hlídat je drony nestačilo
Kupjansk je logistický uzel v Charkovské oblasti a Rusko se ho pokouší dobýt od roku 2022. Jednou z nejnebezpečnějších cest, kterými se ruští vojáci dostávali do města a jeho okolí, byla síť plynovodů pod Oskilem. Ukrajinská Národní garda popisuje trasu od Lymanu Peršoho k Radkivce a do lesů severně od Kupjansku. Ruské skupiny vlezly do potrubí na jednom břehu a vylezly za ukrajinskými liniemi.
Obrana povrchu proti tomu nestačila. Některé úseky měly až deset výstupů na povrch a dron, který sleduje jeden otvor, nevidí devět dalších. Mluvčí Chartiie Volodymyr Dehtiarjov to pro rozhlasovou stanici Army FM shrnul tak, že bylo nutné vzít si trubku fyzicky pod kontrolu. Sbor proto poslal vojáky přímo do potrubí, kterým do té doby chodili Rusové.
Metr dvacet na šířku, žádné GPS a plynová maska na obličeji
Boj probíhal dva až čtyři metry pod povrchem, kde nefunguje satelitní navigace a rádiové spojení je jen omezené. Vojáci nesli plynové a kyslíkové masky a chrániče sluchu. Měli s sebou také velkorážné kulomety a granátomety, tedy zbraně, jejichž střelba v trubce o průměru 1,2 metru zasáhne i toho, kdo drží spoušť.
Operace podle mluvčího sboru běžela od začátku roku 2026 a předcházel jí fyzický i psychologický výcvik pro boj ve stísněném prostoru. Trasu připravovali sapéři a ženisté. Podpůrný prapor vyvinul vlastní řešení navigace, spojení a životní podpory, protože běžná elektronika v potrubí selhává.
Celá operace tak stála na technice, kterou si jednotka musela postavit sama, a na lidech vycvičených speciálně pro tuhle trubku.
Desítky Rusů se vzdaly po vyjednávání přímo v potrubí
Zpočátku Ukrajincům pomáhalo překvapení. Rusové netušili, že se v plynovodu, který považovali za svůj, někdo pohybuje opačným směrem. Později o podzemních bojích věděli, zkoušeli protiopatření, obcházeli poškozené úseky a do potrubí se napojovali jinde. Opakované napojování ukazuje, že vyčištěný úsek zůstává bezpečný jen tak dlouho, dokud ho někdo hlídá. Podle ukrajinské strany ale Rusové v té době už ztratili iniciativu.
Sbor Chartiia uvádí bilanci přes 100 zabitých a 30 zajatých ruských vojáků. Část padla v přestřelkách přímo v rouře, kde není kam uhnout. Desítky dalších Ukrajinci odřízli uvnitř plynovodu a po vyjednávání je přiměli ke kapitulaci. Podzemní postup přitom šel souběžně s tlakem na povrchu a s údery dronů. Koordinační centrum sdílela Chartiia s dronovou skupinou Achilles, takže ruské oddíly, které vylezly z potrubí do lesů, se okamžitě ocitly pod palbou dronů i pěchoty.
Všechna tato čísla pocházejí z ukrajinských vojenských zdrojů a nezávisle je ověřit nelze. Dokud je nepotvrdí nikdo zvenčí, zůstávají tvrzením jedné strany. Princip operace, tedy boj v existující infrastruktuře, kterou prokazatelně využívaly obě armády, doložilo víc nezávislých reportáží.
Proč drony nutí obě armády hledat cestu pod povrchem
Rozsahem se Veles s charkovskou ofenzivou z roku 2022 srovnávat nedá. Frontu neposunul o desítky kilometrů a velká města neosvobodil. Jeho přínos je lokální: odřízl infiltrační trasu, kterou Rusové dlouhodobě používali. Národní garda řadí do širší kupjanské operace i návrat obcí Myrne, Radkivka a Kindrašivka pod ukrajinskou kontrolu a Veles v tom rámci mířil na jednu konkrétní tepnu.
Pohyb po povrchu je na dnešní Ukrajině extrémně riskantní. Obě strany mluví o „dronové zóně smrti“, kde je každý voják viditelný cíl. Americké vyhodnocení bojů v Gaze už podzemí označilo za plnohodnotné bojiště budoucnosti. Ukrajina takový boj vedla v civilním plynovodu, který nikdo nestavěl pro válku.
Česko se na přípravě ukrajinských vojáků podílí přímo. Ministerstvo obrany má mandát cvičit na českém území až 800 ukrajinských vojáků a vyslat do asistenční mise až 100 českých vojáků. Kontingent v Německu zahrnuje i ženijní a dronové specialisty. Právě takové odbornosti Chartiia pod zemí potřebovala, přímou vazbu na operaci Veles ale nikdo nedoložil. Výcvik ukrajinských sil v aliančních zemích koordinuje NATO přes strukturu NSATU a český mandát platí do konce roku 2026.