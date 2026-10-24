Do konce října založte broukoviště. Pár polen nechte na zahradě zetlít

Při podzimním úklidu si dejte stranou několik kusů dřeva a založte broukoviště. Úkryt pro drobné živočichy vznikne i bez kupovaného hmyzího hotelu. Než polena poskládáte, rozhodněte, zda chcete vlhký kout, nebo osluněné dřevo. Obojí má jiné obyvatele.
Hromádka starých polen nemusí při úklidu zmizet. Můžete jí naopak vyhradit trvalé místo. Broukoviště je záměrně ponechané dřevo, které se postupně rozkládá a nabízí potravu i úkryty. Říjen se k založení hodí, protože při úklidu pracujete s větvemi a listím. Datum 31. října berte jako plán na letošní podzim, nikoli jako biologickou uzávěrku.
Mrtvé dřevo má na zahradě další směnu
Nemusíte stavět velkou dekoraci podle parkového vzoru.
Geofyzikální ústav Akademie věd ČR popisuje broukoviště ze špalků, větví a kmenů. Obývají je nejen brouci, ale také pavouci, mnohonožky nebo svinky. Pro začátek poslouží několik kusů dřeva ponechaných v koutě zahrady.
Význam má i pro další návštěvníky. Jak vysvětluje
Česká společnost ornitologická, hmyz v mrtvém dřevě představuje potravu pro ptáky. Na zahradě tak ponecháváte část potravního řetězce. Neslibuje to ovšem konkrétní druh brouka ani zahradu bez škůdců. Stín, nebo slunce? Nejdřív vyberte obyvatele
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Natural History Museum doporučuje vlhké, stinné místo pro hromádku polen s kůrou a listím. Takové prostředí nabízí úkryty různým bezobratlým. Český Geofyzikální ústav naopak u broukoviště zmiňuje oslunění.
Zázvor můžete strouhat rovnou z mrazáku. Zbytek nemusí seschnout v lednici
Z porovnání obou doporučení vychází jednoduché rozhodovací pravidlo: nehledejte jednu správnou polohu pro všechny živočichy. Vlhký úkryt při zemi a osluněný povrch kmene nabízejí odlišné podmínky. Máte-li místo na okraji keřů, můžete část dřeva ponechat ve vlhčím závětří a jinou část vystavit slunci. Je to návrh odvozený z rozdílných návodů, nikoli záruka osídlení.
Na malé zahradě stačí vybrat jednu z těchto možností podle prostoru, který skutečně máte. Kvůli dokonale osluněnému broukovišti nekácejte zdravý strom. Ani nevybírejte jen nejtemnější kout s představou, že vyhovuje každému hmyzu. Muzeum upozorňuje, že velmi zastíněná hromada může být pro některé druhy příliš chladná.
Broukoviště může využít kusy dřeva různých velikostí. Pro jednoduchou zahradní variantu nemusíte kopírovat celou konstrukci z botanické zahrady. Lubor Ferenc / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Poskládejte nízkou hromádku, která se nerozjede
Pro jednoduchou vlhčí variantu můžete vyjít z muzejního návodu. Připravte polena, větvičky, volnou kůru a suché listí. Použijte dřevo z vlastní zahrady nebo od někoho, kdo vám přenechá odřezky. Nevozte si domů tlející kmen z lesa či přírodního stanoviště. Tam už někomu slouží.
Na zvoleném místě položte největší kusy dospodu. Část spodní vrstvy lze zapustit do země. Polena zajistěte pevnými kolíky po stranách, aby se nekutálela. Na domácí pokus zvolte nízkou sestavu. Mezery doplňte větvičkami, kůrou a trochou suchého listí. Není potřeba kupovat výplň. Vlhčí variantu při dlouhém suchu podle potřeby navlhčete. Další vývoj přenechte postupnému rozkladu.
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Parková broukoviště na fotografiích jsou inspirací, nikoli povinným stavebním plánem. Vysoké stojící kmeny vyžadují spolehlivé ukotvení. Pro několik zahradních polen si nemusíte pořizovat jejich zmenšenou napodobeninu.
Dřevo určené jako úkryt ponechte na místě i přes zimu. Broukoviště proto oddělte od zásoby polen na zátop. Filo / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno Úkryt není odkladiště všeho, co shrabete
Listí k broukovišti přidávejte cíleně. Souvislou vrstvu na udržovaném trávníku nenechávejte jen proto, že vedle zakládáte přírodní kout. Rozdíl mezi rozptýlenými listy a zakrytou trávou rozebíráme v článku o
kontrole listí na trávníku po jednotlivých místech.
Do úkrytu také nepřihazujte napadené rostlinné zbytky.
Iowa State University rozlišuje zdravý materiál od zbytků s chorobami či škůdci, které doporučuje odstranit. Přebytek vhodného listí můžete zpracovat odděleně, třeba podle našeho návodu na listovku v děravém pytli.
Ještě před položením prvního polena si určete, že z této hromádky nebudete v zimě brát na zátop. Broukoviště potřebuje čas a klid. Když dřevo později rozeberete na palivo, odnesete s ním i vznikající úkryt. Dejte mu proto vlastní místo hned při říjnovém úklidu.