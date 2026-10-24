Video: Ukrajinské drony SIGNUM dostihly i loď kotvící v přístavu. Ruské zázemí je pod údery až 200 km za frontou

SIGNUM je jednotka 59. útočné brigády sil bezpilotních systémů a jejím oborem jsou středodosahové drony. Létají do pásma, kam se frontové FPV drony s doletem několika kilometrů nedostanou a které zároveň leží blíž než cíle strategických útoků, pro které ukrajinská armáda nasazuje jiný typ prostředků. Pro tuhle vrstvu boje se v ukrajinském vojsku ujalo označení „middle-strike“. SIGNUM ji od léta 2026 veřejně dokumentuje a nová kompilace na jeho kanálech je zatím nejpestřejší ukázkou toho, kam až jeho stroje doletí.
Zasažená loď v přístavu má předchůdce z lymanského směru
Nejvýraznějším záběrem sestřihu je plavidlo kotvící v přístavu, do kterého dron narazí přímým náletem. Video dál zachycuje mobilní palebné skupiny, tahač s návěsem, další nákladní i osobní auta a ruské pěšáky, kteří se pohybují v hloubce za frontou.
O lodi se přitom ví překvapivě málo. Veřejné zdroje k 22. říjnu 2026 neuvádějí její typ, jméno ani přístav, ve kterém kotvila. Dokud tyhle údaje chybějí, nedá se posoudit, jakou hodnotu cíl měl ani jak vážně ho dron poškodil.
Jisté je, že nejde o první vodní cíl jednotky. Zásah v přístavu ukazuje, že lodní doprava v ruském zázemí patří mezi terče stejné kampaně jako silnice. Zničení člunu, kterým Rusové zásobovali své jednotky na lymanském směru, zveřejnil SIGNUM už 25. června 2026.
Jediný srpen znamenal 91 zasažených osobních aut
Kampaň má jasnou časovou osu. Ukrajinské ministerstvo obrany 25. května 2026 popsalo middle-strike operace jako soustavně rozšiřovaný nástroj pro každodenní údery na logistiku, protivzdušnou obranu, radary a velitelská stanoviště. O týden později, 2. června, SIGNUM oznámil, že rozšiřuje geografii zásahů a míří na cíle, které Rusko dosud pokládalo za relativně bezpečné.
Srpnová bilance ukazuje, co to znamená v praxi. Kromě 91 osobních aut zasáhla jednotka 53 nákladních vozidel, takže dohromady přišlo zkrátka 144 strojů, které vozí lidi a materiál. K tomu se přidalo 5 čtyřkolek a 21 motocyklů. Drony mířily také na to, co dopravu udržuje v chodu: na železniční infrastrukturu, elektrickou rozvodnu, dvě čerpací stanice a opakovaně na hlavní zásobovací trasu mezi Mariupolem a Čonharem.
Říjnový přehled zpravodajského webu ArmijaInform ze 14. října přidal lokomotivu, lesovůz, kamion KamAZ, dodávku Gazelle, autojeřáb, obrněné vozidlo a kontrolní stanoviště. Mobilní palebné skupiny jsou na tom seznamu nejcennější položkou, protože jejich úkolem bylo právě tyhle konvoje chránit, a po jejich vyřazení zůstává zásobování bez krytí.
Jak vypadají ruské cíle osmdesát až sto kilometrů od fronty
Ministerstvo obrany vymezuje operační hloubku middle-strike vrstvy na 30 až 200 kilometrů od fronty. Pilot 59. brigády popsal agentuře Reuters, že ruské cíle jsou v tomhle pásmu často odkryté a nechráněné, a výslovně mluvil o vzdálenosti 80 až 100 kilometrů.
Na to už Rusko podle všeho reaguje. Finský analytik Emil Kastehelmi, kterého Reuters citoval, hodnotí kampaň tak, že nutí ruskou armádu měnit logistiku, lépe ukrývat techniku a hledat protiopatření. Každá taková změna stojí čas, peníze a kapacity.
Ukrajinské ministerstvo obrany k tomu uvádí, že middle-strike operace ničí cíle, které přímo ovlivňují útočnou i obrannou schopnost protivníka.
Téměř 5 000 cílů měla jednotka na kontě už v dubnu
Do struktur 59. brigády přešel SIGNUM 2. dubna 2026 a při té příležitosti zveřejnil dosavadní bilanci. Jednotka podle ní zničila téměř 5 000 nepřátelských cílů a sestřelila 525 ruských dronů. Připsala si také 1 398 zabitých vojáků a 206 vyřazených dělostřeleckých systémů. Všechna tahle čísla pocházejí z doby před červnovým rozšířením dosahu, takže loď v přístavu ani srpnová vozidla v nich ještě nejsou.
Širší měřítko dává údaj ukrajinských obranných sil, které do 22. června 2026 evidovaly od začátku roku přes 800 tisíc ověřených zásahů drony. Podle ministerstva obrany je 95 % dronů, které armáda pořizuje, ukrajinské výroby. Konkrétní říjnové zásahy SIGNUM proto nelze připsat české technice.
Česká stopa se objevuje v širším zázemí ukrajinské dronové války. Organizace Aerorozvědka dodává drony a komponenty přímo ukrajinským brigádám a české ministerstvo zahraničí v lednu 2026 veřejně hovořilo o spolupráci s Ukrajinou v protidronové obraně.