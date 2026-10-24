Drony urazily 1 500 km do Permského kraje. Trefily Azot, jednoho ze dvou dodavatelů kyseliny dusičné pro ruské zbrojovky

Drony zaútočily na podnik Azot 23. října 2026. Nad areálem se pak valil hustý dým a místní úřady narychlo omezily výuku ve školách i část zdravotnických služeb. Gubernátor Permského kraje oznámil, že se technologický cyklus jen krátce zastavil a znovu rozběhl, a ujistil obyvatele, že „ohrožení ekologické situace není“. Rušení vyučování a omezování zdravotní péče s tak klidným hodnocením příliš neladí.
Produktový list Uralchemu otevřeně počítá s výrobou výbušnin
Azot v Bereznikách patří holdingu Uralchem, jednomu z největších ruských chemických koncernů. Oficiálně vyrábí dusičnan amonný a draselný, bezvodý zkapalněný amoniak, čpavkovou vodu, močovinu a další soli. Podle sortimentu by šlo o běžnou hnojivárnu.
Firemní dokumentace ale mluví jasněji. V produktovém listu ke koncentrované kyselině dusičné z Bereznik stojí, že je určená k „nitraci organických sloučenin a výrobě výbušnin“. Bezvodý amoniak tytéž podklady vedou jako surovinu pro výrobu kyseliny dusičné a dusičnan amonný je nejpoužívanějším průmyslovým oxidantem pro trhaviny. Civilní charakter závodu tak zpochybňuje přímo katalog jeho majitele. Všechny tři články řetězce, od amoniaku přes kyselinu až po dusičnan, navíc vznikají v jediném areálu.
Server The Insider analyzoval železniční přepravy a dospěl k tomu, že na přelomu let 2025 a 2026 tvořil Azot spolu s podnikem EuroChem v Novomoskovsku prakticky jedinou dvojici dodavatelů kyseliny dusičné pro ruské zbrojovky. Z Bereznik odjížděl i takzvaný melange, směs na bázi kyseliny dusičné. Mířil do Permského prachového závodu, do Bijského závodu Oleum, do Aleksinského chemického kombinátu a do podniku Avangard ve Sterlitamaku.
Kam až podle Kyjeva dnes dolétnou jeho dálkové drony
Berezniki leží u Permu, hluboko v ruském vnitrozemí, zhruba 1 500 kilometrů od ukrajinských hranic. Jaký typ dronu závod 23. října zasáhl, nikdo veřejně nepotvrdil.
Prezident Zelenskyj v dubnu 2026 představil arzenál dálkových dronů. Typ Ljutyj má podle prezidentského přehledu dolet až 2 000 kilometrů a FP-1 až 1 600 kilometrů. Berezniki tedy leží v dosahu obou strojů, u FP-1 s rezervou zhruba sto kilometrů.
Už v březnu 2025 Zelenskyj mluvil o úspěšném testu dronu s doletem 3 000 kilometrů. Ukrajinské ministerstvo obrany pak v srpnu 2026 uvedlo, že údery toho měsíce dosáhly až 1 900 kilometrů daleko a zasáhly dvanáct velkých rafinerií. Vzdáleností tedy Berezniki nic nepřekonaly. Novinkou je cíl: místo paliva šly drony po chemickém mezičlánku, na kterém stojí výroba munice.
Zápach nad městem a otázka, jestli chemikálie unikly
Krátce po útoku zveřejnil místní telegramový kanál Perm 36,6 klipy s kouřem nad areálem a zprávy o výbuších ve městě. The Insider pracoval s fotografií hustého dýmu nad podnikem. Z žádného z těchto záběrů nelze určit, co přesně dron trefil, jestli chemickou linku, sklad, expediční uzel, nebo podpůrnou infrastrukturu.
U tohoto typu provozu na tom záleží. Amoniak ve vyšších koncentracích poškozuje oči, kůži a plíce, kyselina dusičná dráždí dýchací cesty a může vyvolat zpožděný otok plic. Americké CDC při úniku amoniaku doporučuje zůstat v budovách a vypnout ventilaci.
Místní zdroje zmiňovaly zápach. Gubernátorovo ujištění zatím nemá oporu v žádném nezávislém měření, takže zůstává otevřené, jestli šlo o skutečný únik, nebo jen o zplodiny z požáru pomocných provozů.
První útok na Azot přišel už v noci na 3. října 2025
Podle The Insider drony zasáhly závod v Bereznikách už tehdy a i tentokrát následovala jen krátká odstávka. Letošní říjnový úder je tak nejméně druhý doložený během jednoho roku.
Dvě krátké odstávky samy o sobě ruskou muniční výrobu nezastaví. Smysl má až opakování. Když dodávky kyseliny dusičné pro zbrojovky stojí podle dostupných dat na dvou podnicích, počítá se každý i dílčí výpadek.
Každý další zásah přitom nutí Moskvu stahovat protivzdušnou obranu z fronty do vnitrozemí a držet opravárenské kapacity daleko od bojových linií. Zvažovat musí i rozptýlení výroby, což je u chemických provozů mimořádně drahé a pomalé.
Česko v roce 2025 dovezlo ruská hnojiva za zhruba 800 milionů korun
Evropská unie od 1. července 2025 uvalila nová cla na dusíkatá hnojiva z Ruska a Běloruska, aby snížila závislost na jejich dodávkách. Dovoz do Česka přesto podle obchodních dat dosáhl v roce 2025 přibližně 800 milionů korun.
Domácí výrobu dusíkatých hnojiv zajišťuje hlavně Lovochemie, největší tuzemský výrobce v oboru. Obchodní data neukazují, kolik z ruského dovozu pochází přímo z Azotu v Bereznikách.