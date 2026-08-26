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„Někdy se nevrátíme, kosti tu složíme.“ Řeč knížete Svjatoslava před bitvou změnila dějiny celé Evropy

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Kyjevský kníže Svjatoslav pronesl před rozhodujícím střetem s Byzancí slova, která se na víc než tisíc let vryla do paměti slovanského světa. Šlo přitom o víc než válečnický výkřik.
Ruští bojovníci

Ruští bojovníci

Zdroj: Igor Ozhiganov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ArmádníZpravodaj.cz

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