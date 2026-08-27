Marie Nesetová měla pod nehty DNA vraha. Ani 2700 výslechů a 20 let pátrání ho neodhalilo, potrestán už nikdy nebude

Poslední červnový den roku 2006 začal pro jednapadesátiletou inspektorku životního prostředí jako běžné pracovní ráno. Marie Nesetová nasedla do auta a vyrazila na ohlášenou služební cestu. Na Jesenicku měla naplánovanou kontrolu kvality vody. Na smluvenou schůzku se starostou obce Velká Kraš už ale nedorazila. Zmizela beze stopy a její případ letos v létě definitivně uzavřela promlčecí lhůta.
Zmizení v deštivém ránu
Ráno 30. června 2006 silně pršelo a počasí působilo velmi ponuře. Nesetová vyjela kolem sedmé hodiny ze svého domova v Dětřichově nad Bystřicí. Cesta do cíle měla proběhnout naprosto rutinně. V zaměstnání patřila k nejlepším pracovnicím. Kolegové ji vnímali jako nesmírně pracovitou, nekompromisní a spravedlivou ženu.
Odpoledne se však nevrátila domů a nezvedala telefon. Její partner začal mít velké obavy a opakovaně se jí snažil dovolat. Telefon však vyzváněl naprázdno. Do hledání se okamžitě zapojila celá rodina, kolegové z práce i přivolaná policie.
Nález u odpočívadla Kóta
Pátrání přineslo smutný konec po třech dnech. Kriminalisté objevili zelenou Felicii pohřešované u lesního odpočívadla zvaného Kóta. Místo se nachází zhruba v polovině její plánované trasy mezi Karlovou Studánkou a obcí Vidly.
Tělo leželo mírně zamaskované v lesíku necelých dvě stě metrů od silnice za turistickým altánkem. Pachatel Nesetovou pobodal na hrudi a na rukou. Stopy po zápasu naznačovaly obrovskou snahu o obranu. Její vůz zřejmě útočník záměrně přemístil kousek dál s cílem policii zmást. Loupežný i se*uální motiv vyšetřovatelé vyloučili, v autě zůstaly cenné šperky i služební notebook.
Tisíce výslechů bez výsledku
Kriminalisté zajistili pod nehty Nesetové mimořádně důležitou stopu v podobě vzorku DNA cizího muže. Následovalo obrovské nasazení celého policejního týmu. Během dvaceti let vyslechli policisté více než 2700 lidí. Odebrali přibližně 700 biologických vzorků a pečlivě je porovnávali s celostátní databází.
Velmi složitě zjišťovali jména a adresy dělníků pracujících tehdy v okolních lesích. Detailně se zaměřili na okruh známých. Pracovali i s verzí náhodného stopaře nebo projíždějícího řidiče. Genetická stopa se s žádným konkrétním jménem neshodovala.
Láska k umění a marné čekání na spravedlnost
Ve volném čase nacházela Nesetová největší radost v malování. „Nemohla vystudovat výtvarnou školu, ale nejšťastnější byla, když si mohla sednout na louce a skicovat,“ zavzpomínala její dcera Zdeňka Přikrylová pro časopis Reflex. Oblíbila si kresbu pastelovými křídami a olejomalbu, přičemž náměty čerpala především z milovaných Jeseníků.
1. července 2026 uplynulo od činu přesně dvacet let a případ se tak stal podle českých zákonů promlčeným. „Ve věci trestného činu vraždy spáchaného dne 30. června 2006 se pachatele nepodařilo odhalit a věc byla k 1. červenci 2026 promlčena,“ potvrdila policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Vrah tak za svůj čin nemůže být odsouzen ani v případě, že by se dnes sám přiznal. Rodina se každý rok vrací na místo činu a neustále upozorňuje na příliš krátké promlčecí lhůty u nás.
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