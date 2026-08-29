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Realme P4s oficiálně: 8000 mAh a displej s jasem 6500 nitů

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Realme po nějaké době představilo relativně zajímavý kousek. Novinka se jmenuje Realme P4s. Ačkoliv název neláká na nějaká slovíčka jako Ultra nebo Pro, rozhodně se...
Realme P4s oficiálně: 8000 mAh a displej s jasem 6500 nitů

Realme P4s oficiálně: 8000 mAh a displej s jasem 6500 nitů

Zdroj: Realme
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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