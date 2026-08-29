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Moháč 500 let poté: Když se ze symbolu porážky stane klidný říční přístav

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Dne 29. srpna 2026 uplynulo rovných 500 let od bitvy u Moháče, která předznamenala osmanskou expanzi do Evropy a nástup Habsburků na český trůn. Zahynul totiž během ní český král Ludvík Jagellonský, i když nikoliv přímo v bitvě. Jak se město Moháč od té doby změnilo a co zajímavého v něm turista najde?
Památník bitvy u Moháče

Památník bitvy u Moháče

Zdroj: Foto: Tooshy, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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