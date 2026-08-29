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Osmnáctiletý motorkář nezvládl zatáčku, narazil do stromu a na místě zemřel

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Osmnáctiletý motorkář nepřežil v sobotu v podvečer havárii motocyklu. Nehoda se stala v 17.40 hodin na silnici II/183 mezi obcemi Hradiště a Radonice na Domažlicku. Mladý muž zemřel na místě.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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