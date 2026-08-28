WhatsApp posiluje zabezpečení. Přístupové klíče používá přes miliardu lidí a PIN nahrazuje silnější hesloPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
WhatsApp posiluje zabezpečení. Přístupové klíče používá přes miliardu lidí a PIN nahrazuje silnější heslo
Herní značka Legion pod křídly čínské společnosti Lenovo do světa posílá nový tablet nesoucí název Y700 AI...
Google měl opět svou chvilku a představil několik novinek u svého vyhledávání. Abychom byli přesnější, tak...
Google začíná nasazovat poněkud zvláštní strategii ve značení svých služeb, zejména tedy AI. Není to tak...
Seznam se hodně soustřeďuje na svou mapovou službu a každou chvíli přidá nějakou novinku nebo vylepšení....
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