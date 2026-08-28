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WhatsApp posiluje zabezpečení. Přístupové klíče používá přes miliardu lidí a PIN nahrazuje silnější heslo

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WhatsApp na svém blogu připomněl, že už 1 miliarda uživatelů je chráněno koncovým end-to-end šifrováním, které chrání nejen konverzace, ale další části a funkce. U...
WhatsApp posiluje zabezpečení. Přístupové klíče používá přes miliardu lidí a PIN nahrazuje silnější heslo

WhatsApp posiluje zabezpečení. Přístupové klíče používá přes miliardu lidí a PIN nahrazuje silnější heslo

Zdroj: Dotekománie
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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