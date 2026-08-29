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Krev se nezapře: Vnučka Věry Špinarové zraje jako víno a okouzlila všechny přítomné

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Johana Pavlíková (26) je vnučka zesnulé legendární zpěvačky Věry Špinarové, která do hudebního nebe odešla v roce 2017. Johana roste do krásy, jak zachytila na nedávné akci ke 40. výročí pohádky Co takhle svatba, princi? redakce Aplausin.cz. Umělkyně se po delší době ukázala na veřejnosti.
Krev se nezapře: Vnučka Věry Špinarové zraje jako víno a okouzlila všechny přítomné

Krev se nezapře: Vnučka Věry Špinarové zraje jako víno a okouzlila všechny přítomné

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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