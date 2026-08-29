Nejdřív rozprodala luxusní šatník, pak odletěla s dětmi k moři. Lela Vémolová mluví o nové kapitole, blízcí ale kroutí hlavou

Mezi Lelou a Karlosem Vémovolými je pořádně dusno už nějaký ten pátek. VIP život připomíná, že časová osa je přímočará. Začátkem dubna Karlos
veřejně potvrdil rozchod. Lela reagovala apelem na soukromí, pak měsíce ticho. V polovině srpna ale přišel zlom: Lela oznámila rozprodej svých luxusních věcí, o den později zveřejnila instagramový příspěvek z letiště s dětmi a následně přidala záběry z turecké pláže s popiskem o „první rodinné dovolené“. Tři kroky, tři signály jednoho sdělení: zvládnu to sama. Jenže z okolí bývalého páru začaly ve stejných dnech prosakovat hlasy, které její vyprávění staví na hlavu. Bazar za účty, nebo za příběh?
V pražském FU Clubu má 30. srpna proběhnout bazar, kde Ceterová nabízela kabelky, oblečení velikostí XS až M, boty čísla 38/39 a šperky. Podle
Blesku šlo o šest pytlů oblečení a několik pytlů bot. Expres doplnil konkrétní kusy: růžovou kabelku, bundičku Versace z americké limitované edice, šaty a luxusní šperky. Důvod? Lela veřejně uvedla, že dohodnuté platby od Vémoly nebyly hrazeny pravidelně, načas ani vždy v dohodnuté výši.
Její manažerka to posunula ještě dál: věci se prodávají, protože je potřeba zaplatit účty. Vémola ovšem v červenci pro iDNES tvrdil, že
posílá 50 tisíc korun měsíčně na děti a dalších zhruba 50 tisíc padá na splátky Mercedesu. Bez smluv a výpisů nelze ani jednu verzi nezávisle ověřit. Faktem zůstává, že bazar dostal konkrétní datum, místo a veřejný instagramový profil s nabídkou. Zdroj fotografie: Nextfoto Bodrum jako manifest
Dva dny po oznámení bazaru Ceterová zveřejnila příspěvek z letiště.
Dvě starší děti, Lili a Rocky, letěly poprvé. Směr: turecký Bodrum. Nejmladší Arnie zůstal u Karlosovy maminky, protože bral antibiotika a neměl být na slunci.
Na Instagramu pak stavěla scénu po scéně:
18. srpna: „poprvé letadlem“, „poprvé moře“, zmínka o tom, že si dovolenou vydělala díky projektu pro Primu. 21. srpna: „první rodinná dovolená“, příslib, že odteď už dovolených bude hodně.
Slova jsou zvolená pečlivě. Každé „poprvé“ podtrhuje nový začátek. Každá zmínka o vlastním výdělku posiluje obraz ženy, která se postavila na vlastní nohy. Jako komunikační strategie je to bezchybné.
Tři anonymní hlasy a starší dovolené
Jenže ve stejný den, 21. srpna, přinesl Expres výpovědi tří anonymních zdrojů z okolí Vémolových, kteří kroutí hlavou nad tím, co se děje. Jejich verze zní úplně jinak: Lela prý dříve děti na dovolené k moři brát nechtěla, protože si od nich chtěla odpočinout. Jako příklady
uvádějí cesty do Dubaje, na Mauricius, do Chorvatska a Bulharska. A Karlos byl podle nich ten, kdo děti brát chtěl. Při dubajské dovolené Lela tehdy sama veřejně řekla, že po náročném období chtěli odpočívat jen oni dva, a zároveň dodala, že s dětmi pojedou také. Skutečný střet mezi oběma se už pár měsíců odehrává na sociálních sítích. Jde o to, kdo po rozchodu ovládne příběh, kdo bude „starostlivá matka“ a kdo „zajišťující otec“.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová