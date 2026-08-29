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Jak žije František Němec: Hrál Lenina i filmového tatínka Tomáše Holého, dnes má 83 let a kamery už ho nezajímají

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Třiaosmdesátiletý herec nestojí v ústraní, stále hraje v Národním divadle a na podzim ho čeká hned několik premiérových termínů.
Herec František Němec

Herec František Němec

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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