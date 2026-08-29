Jak žije František Němec: Hrál Lenina i filmového tatínka Tomáše Holého, dnes má 83 let a kamery už ho nezajímají

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Jak žije František Němec: Hrál Lenina i filmového tatínka Tomáše Holého, dnes má 83 let a kamery už ho nezajímajíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Třiaosmdesátiletý herec nestojí v ústraní, stále hraje v Národním divadle a na podzim ho čeká hned několik premiérových termínů.
Herec František Němec
Zdroj: Nextfoto
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