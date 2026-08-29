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V starém prasátku může ležet půl milionu. Sběratelé loví konkrétní desetikorunu z roku 1993

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Někdy příběh mince nebo bankovky nabere nečekaný směr a z obyčejných kapesních drobných se stane sběratelský sen.
V starém prasátku může ležet půl milionu. Sběratelé loví konkrétní desetikorunu z roku 1993

V starém prasátku může ležet půl milionu. Sběratelé loví konkrétní desetikorunu z roku 1993

Zdroj: Jana Šrámčíková pro adbz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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