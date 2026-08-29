V starém prasátku může ležet půl milionu. Sběratelé loví konkrétní desetikorunu z roku 1993

Jedním z takových sběratelských snů je desetikoruna z roku 1993, která se stala fascinujícím tématem jak mezi sběrateli, tak i mezi milovníky mincí všeho druhu. Vyhlídka, že v peněžence najdete minci v hodnotě 500 000 Kč, může znít jako pohádka, ale není tomu tak.
Mince, která může mít hodnotu celého jmění
Desetikorunová mince z roku 1993 není běžnou „peněženkovou drobotinou“. Zatímco většina desetikorunových mincí má hodnotu přesně deset korun, specifická série ražená v roce 1993 vzbudila mezi sběrateli značné pozdvižení. Tyto mince jsou díky svým výrazným designovým prvkům
označovány jako „malá Kč“ nebo „malá koruna“. Drobná změna v návrhu udělala v jejich případě opravdu zásadní zvrat. Zatímco jejich nominální hodnota zůstává deset korun, některé z těchto mincí mohou mít ve skutečnosti hodnotu až 500 000 Kč a více. Co dělá minci vzácnou?
Ve světě numismatiky (studium nebo sbírání měny) je vzácnost klíčovým faktorem, který může hodnotu mince vyšponovat do závratných výšin, jak vysvětluje web
Dotyk. U desetikorunové mince z roku 1993 je vzácnost spojena s několika konkrétními faktory: Chyby při ražbě: Některé mince z této série mají drobné konstrukční nedostatky nebo chyby. Písmena Kč jsou o něco menší než v pozdějších ražbách (nejde vlastně o chybu, ale o změnu návrhu jejich autora, kterému se větší písmena zkrátka líbila více). Navíc šlo o běžné oběživo, které nebylo nutné ihned stahovat z oběhu, takže jich mezi lidmi zůstalo více.
Běžně v peněžence už je sice nejspíš nenajdete, ale pokud doma narazíte třeba na zapomenuté prasátko z dětských let, můžete mít na jejich nalezení opravdu slušnou šanci.
Zdroj fotografie: Pixabay Pokud jde o měnu, často o ní přemýšlíme v souvislosti s její nominální hodnotou – ovšem někdy může být její reálná cena vyšší. Hledání pokladu: Na co se zaměřit
Pokud se přehrabujete v drobných mincích a doufáte, že narazíte na zlato, zde je návod, na co se zaměřit:
Varianty designu: Porovnejte svou minci s referenčními obrázky na internetu nebo v numismatických příručkách a zjistěte případné odchylky v designu. Rok ražby: Ujistěte se, že mince pochází z roku 1993, protože vzácnost se vztahuje právě k tomuto roku, píše web Sběratel. Stav mince: Zkontrolujte stav mince. Mince v mincovním nebo téměř mincovním stavu mají větší pravděpodobnost, že budou cenné.
A jestliže na takový poklad přece jen narazíte, nebuďte zbrklí a jako první se (vybaveni dobrými fotografiemi) poptejte u nějakého odborníka.
Určitě minci nečistěte ani neleštěte – mohla by totiž ztratit na hodnotě, což by byla opravdu škoda. A soustu peněz vám mohou vydělat i staré bankovky, jak jsme na webu adbz už také psali.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková