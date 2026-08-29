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Spíte nazí, v pyžamu, nebo ve starém tričku? Co o vás prozradí noční úbor a jaké chyby se v posteli nejčastěji dopouštíme

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Zatímco přes den většina lidí pečlivě řeší, co si vezme na sebe do práce, do města nebo na schůzku, v ložnici padají veškeré společenské…
pyzamo-spanek-spani

pyzamo-spanek-spani

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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