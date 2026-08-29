Stavba skleníku svépomocí: Jak postavit skleník krok za krokem pro pohodlné pěstování

Jak postavit skleník, abyste si i na podzim mohli pochutnat na vlastní zelenině? Inspirujte se tímto podrobným návodem, se kterým bude stavba skleníku svépomocí překvapivě jednoduchá!
Proč postavit na zahradě skleník?
Skleník na zahradu neodmyslitelně patří stejně tak jako například vyvýšený záhon či
pergola. Je to prostor, který poskytuje rostlinám stabilní klima a dostatek světla během celého roku. Rostliny chrání před povětrnostními vlivy a zaručuje jejich zdravý růst.
Pokud i vy patříte mezi vášnivé zahrádkáře, práce s jeho výstavbou se vám vrátí prakticky okamžitě. Vaše rostlinky v něm budou prospívat od jara až do prvních mrazíků. A pokud jej vybavíte topením, můžete sklízet šťavnaté plody i během zimy. Přemýšlíte o nákupu skleníku? Podívejte se na tohoto průvodce, se kterým postavíte kvalitní stavbu s dlouhou životností.
Vše začíná pečlivým výběrem skleníku
Skleník není investicí na jednu sezónu a jeho pořízení rozhodně nepatří mezi nejlevnější. Proto se kromě rozměrů zabývejte také kvalitou použitých materiálů. Ve skleníku mají rostliny dobře prosperovat. Kromě pěstování květin a zeleniny v něm můžete také hýčkat tropické rostliny, sukulenty a orchideje. Skvěle poslouží pro množení pokojových rostlin a řízků dřevin.
Máte-li ve své zahradě náchylnější druhy rostlin, můžete je přezimovat právě ve skleníku, jsou-li k tomu vytvořeny vhodné podmínky. Práce v něm nekončí prakticky nikdy. Proto vybírejte takové materiály, které jsou odolné a zvládnou celoroční provoz.
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Velikost skleníku zvolte vždy podle velikosti prostoru. Máte-li na
zahradě dostatek prostoru, nenechte se jeho velikostí příliš omezovat. Některé skleníky však nabízejí možnost dostatečného prodloužení, což je skvělou variantou pro začínající zahrádkáře.
Minimální rozměry skleníku by měly být alespoň 2,5 x 2 metry. V menším skleníku je pěstování o něco obtížnější. Náhradním řešením může být pařeniště, které pro pěstování zeleniny v našich klimatických podmínkách stačí a není třeba řešit složitou stavbu základů.
Tradiční skleník v obdélníkovém půdorysu se svislými bočními stěnami a sedlovou střechou umožňuje také umístění polic či regálů. Skleník se šikmými bočními stěnami, zvaný Japan, je ideální pro pěstování zeleniny, která je náročná na přísun světla. Tyto stěny propouštějí více světla oproti svislým stěnám, které jej zčásti odrážejí.
Umístění skleníku na zahradě
Umístění skleníku by mělo být na slunném místě. Pokud je však v blízkosti hranice pozemku, ověřte si předem aktuální stavební a sousedské podmínky. Vyhnete se tak zbytečným nepříjemnostem.
Při umístění skleníku je důležité dbát na umístění vchodu. Ideální je jižní nebo jihovýchodní strana:
Jižní strana– zajišťuje, že do skleníku vcházíte v místě, kde je přes den největší teplo, což je důležité při jarním a podzimním zahradničení. Dveře zde fungují jako další zdroj přímého světla. Jihovýchodní strana– je ještě praktičtější varianta, protože ranní slunce rychleji prohřeje prostor ve skleníku po chladné noci a zároveň se dveřmi lépe větrá ve chvíli, kdy hřejí teplé odpolední paprsky.
Místo pro skleník by mělo být, pokud možno rovné a dobře přístupné. Praktické je
skleník umístit tak, abyste k němu měli pohodlný přístup s hadicí, konví, kolečkem i zahradním nářadím.
Důležitá je také ochrana před silným větrem. Pamatujte, že ačkoliv se skleník může jevit jako jednoduchá stavba, větší plocha skla či polykarbonátu dokáže během větru vytvořit tlak na konstrukci, která může prasknout.
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Každý skleník je nutné pravidelně větrat, zavlažovat, popřípadě vytápět. Proto je výhodné ještě před jeho umístěním popřemýšlet o zavedení vody a elektřiny.
Stavba skleníku krok za krokem Stavba skleníku svépomocí – Připravte základy z betonu. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Připravte základy z betonu
Skleník je stavba, která bude na vaší
zahradě stát po dobu mnoha let. Aby se konstrukce během času nezačala sesedat, je důležité připravit pevný betonový základ.
Než začnete kopat, vyznačte si půdorys podle rozměru skleníku. Kontrolujte délku jednotlivých stran i úhlopříčky. Jsou-li obě úhlopříčky stejně dlouhé, máte jistotu, že je váš půdorys pravoúhlý tak, jak potřebujete.
Podle typu skleníku a vašich podmínek na zahradě připravte základový pás či betonovou desku. U základového pásu je důležité, aby byl stabilní a dostatečně hluboký. Hloubku přizpůsobte půdě i konstrukci skleníku. Stavíte-li na problematickém či podmáčeném místě, doporučuji konzultovat provedení základů s odborníkem.
Po vyzrání betonu zkontrolujte rozměry, polohu kotevních bodů a rovinu podle návodu výrobce. Beton potřebuje k vyzrání dostatek času podle použité směsi a klimatických podmínek.
Stavba skleníku svépomocí – Postavte a ukotvěte konstrukci. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Terasa jako druhý obývák: 4 materiály, které promění obyčejný prostor v luxusní místo k odpočinku Postavte a ukotvěte konstrukci
Jakmile je základ pro skleník připravený, začněte sestavovat jeho konstrukci. V této chvíli je důležité, abyste postupovali přesně podle návodu výrobce. Jednotlivé spoje však zatím neutahujte úplně nadoraz. Konstrukce potřebuje při sestavování vůli, abyste mohli jednotlivé části srovnat podle základové desky.
Sestavte základ rámu a následně k němu připevněte sloupky, oblouky či střešní profily podle typu skleníku. Vždy průběžně kontrolujte, zda jsou všechny části ve svislé poloze a zda konstrukce drží správný tvar. Ve chvíli, kdy máte vše pečlivě srovnané, spoje dotáhněte. Konstrukci upevněte k betonovému základu. Kotvení se liší podle typu skleníku a doporučení výrobce.
Stavba skleníku svépomocí – Namontujte střechu a výplně. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Namontujte střechu a výplně
Ujistěte se, že vaše konstrukce je opravdu správně sestavená a bytelná. Poté začněte připevňovat jednotlivé tabule nebo polykarbonátové desky do profilu. U polykarbonátu dbejte na to, abyste jej instalovali správnou stranou podle pokynu výrobce. U skleněných výplní je vždy důležité dbát na bezpečnou manipulaci. Sklo nikdy do konstrukce netlačte násilím. Pokud některý díl nejde umístit, zkontrolujte, zda je konstrukce dobře srovnaná.
Stavba skleníku svépomocí – Umístěte dveře a větrání. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Umístěte dveře a větrání
Po kompletním osazení výplní umístěte dveře. Zkontrolujte, zda se otevírají a zavírají bez drhnutí. Dveře by měly dobře zapadat do rámu.
Následně umístěte ventilační okna. Moderní skleníky disponují kromě střešních oken také bočními ventilačními okénky. Ty doporučuji opatřit automatickým otevíráním.
Stavba skleníku svépomocí – Umístěte do skleníku kvalitní zeminu. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Jak zařídit moderní terasu: 6 pravidel pro elegantní a útulný prostor Umístěte do skleníku kvalitní zeminu
Ve chvíli, kdy máte skleník postavený, přichází na řadu příprava samotného pěstebního prostoru. Pokud budete rostliny pěstovat přímo v půdě, odstraňte veškerý plevel a zeminu dobře prokypřete. Zapracujte do ní vyzrálý kompost nebo vhodnou organickou hmotu.
Moderní záležitostí jsou
vyvýšené záhony. U nich si nejdříve rozvrhněte jejich šířku a ponechte si dostatečně široké cestičky pro pohodlné pěstování. Je lepší mít o něco menší pěstební plochu a pohodlně se mezi záhony pohybovat, než skleník přeplnit a poté složitě manipulovat například s konvicí. Jak do skleníku umístit police
Skleník můžete vybavit policemi či regály pro předpěstování sazenic, bylinek, drobné zeleniny nebo pro umístění nádob s rostlinami. Pamatujte, že by police neměly zabrat příliš mnoho prostoru, jinak by vám mohly bránit v pohybu nebo omezovaly proudění vzduchu.
Ideální je umístit police podél bočních stěn. Jejich výšku vždy přizpůsobte tomu, co na nich budete pěstovat. Pro sazenice jsou vhodné mělké police, naopak větší nádoby potřebují více prostoru.
Tip redakce PlanetaZahrady
Při stavbě skleníku se vyplatí věnovat pozornost samotnému základu a přesnému sestavení konstrukce. Pokud tyto dvě důležité části podceníte, může se stát, že se vám skleník po první sezoně sesedne nebo praskne. Správně postavený skleník by měl stát na pevném základu, mít dobře osazenou konstrukci, funkční dveře a dostatečné větrání. To lze podle typu skleníku vybavit automatickým systémem.
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Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj článku | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na:
PlanetaZahrady.cz
(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)