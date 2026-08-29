Česnek z vlastní zahrady shnije do dvou měsíců, pokud uděláte jednu chybu hned při sklizni. Většina zahrádkářů ji opakuje každý rok

Nic nechutná tak dobře, jako ovoce a zelenina vypěstovaná na vlastní zahrádce. Nejen že se liší v intenzitě chuti,
ale taky v obsahu většího množství vitamínů a prospěšných látek, zvláště v případě, pokud k jejich hnojení a ošetřování používáte přírodní směsi. Aby vám však vaše úroda neshnila dříve, než ji stihnete zpracovat nebo využít, musíte věnovat pozornost jejímu správnému skladování a dát si pozor na některé nejčastější chyby. Na co si dát při skladování potravin pozor
Veškeré uložené potraviny byste měli vždy zajistit tak, aby se k nim nemohly dostat myši, ani další hlodavci, kteří by je znehodnotili nebo vám veškeré zásoby zlikvidovali.
Nejprve důkladně zkontrolujte spižírnu nebo sklep, jestli se v něm nenacházejí otvory, kudy by drobní živočichové mohli prolézt. Taková místa stačí překrýt hustou mříží nebo železnou sítí, kterou ostrými zuby neprokoušou. Kromě jejich mlsných jazýčků je pro vaše zdraví nebezpečný také trus, který poblíž potravin rozhodně nechcete. Jak správně skladovat potraviny
Při uchovávání čerstvých plodů se vyplatí vždy dodržovat určitá pravidla. Světlo a teplo urychluje procesy dozrávání, což může vést až k hnilobě některých plodů, která se pak velmi snadno rozšiřuje i na další uložené kusy.
Tma a chlad jsou proto pro většinu druhů tím pravým místem. Dále je důležitá kombinace jednotlivých druhů ovoce a zeleniny. Jablka se díky uvolňujícímu plynu doporučuje skladovat zcela odděleně nebo ve velmi dobře větrané místnosti. Vyhnout byste se měli taky vysoké vlhkosti, která způsobuje vznik rozkladu a plísní. Zdroj fotografie: Pixabay Jak vhodně skladovat česnek
Dobu, po jakou vám tato zelenina vydrží v poživatelném stavu, ovlivníte už při samotné sklizni. Ihned po vykopání česneku
byste měli vybrat ty nejlepší a nejzdravější kousky, které lze použít k výsadě v příštím roce. Vyhněte se jakémukoliv čištění česnekových paliček, abyste nepoškodili a nestrhli vysušené vrchní šupiny, které budou jednotlivé stroužky ještě další čtyři až šest týdnů vyživovat. Kam uložit sklizený česnek
Pro dlouhodobé skladování
vybírejte tmavé a dobře větrané místo. Cirkulace vzduchu je obzvlášť důležitá, aby se vrchní vrstvy mohly dostatečně vysušit. Jakmile česnek vyschne, je možné jej ošetřit vhodným přípravkem a zvýšit tak účinnost skladování paliček. Pro dosažení co nejlepšího výsledku jej následně proložte šalvějí nebo mátou, které mohou zlikvidovat patogenní houby, odradit některé škůdce a prodloužit dobu skladování až na 9 měsíců.
VIDEO Jak správně skladovat česnek
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři