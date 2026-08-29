Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Česnek z vlastní zahrady shnije do dvou měsíců, pokud uděláte jednu chybu hned při sklizni. Většina zahrádkářů ji opakuje každý rok

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zaměřte svou pozornost na správné skladování vypěstovaného česneku a prodlužte tak jeho životnost co nejvíce. Takto si jej budete moci vychutnávat až do příští sezony.
Svázaný česnek ve vyvětrané místnosti vydrží klidně celý rok

Svázaný česnek ve vyvětrané místnosti vydrží klidně celý rok

Zdroj: Pixabay
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Housenky na zelí zmizí do 2 hodin. Stačí v brzkých ranních hodinách posypat listy surovinou za pár korun, kterou má doma každý
Housenky na zelí zmizí do 2 hodin. Stačí v brzkých ranních hodinách posypat listy surovinou za pár korun, kterou má doma každý
Příznaky otravy cuketou se projeví do dvou hodin. Kdo nezná jeden jednoduchý test před jídlem, riskuje průjem i selhání orgánů
Příznaky otravy cuketou se projeví do dvou hodin. Kdo nezná jeden jednoduchý test před jídlem, riskuje průjem i selhání orgánů

V říjnu 2023 přivezla sanitka do Krajské nemocnice T. Bati čtyřiapadesátiletou pacientku s krutými křečemi...

Japonský křen potlačuje bakterie, plísně i rakovinné buňky. Vypěstovat si ho doma zvládne každý, ale má jedno úskalí
Japonský křen potlačuje bakterie, plísně i rakovinné buňky. Vypěstovat si ho doma zvládne každý, ale má jedno úskalí

Sazenici pravého japonského křenu dnes v Česku pořídíte už od 150 korun, a odměnou za trpělivost bude...

Smíchala 5 lžic hořčičného prášku s horkou vodou a po 3 dnech postříkala zelí. Slimáci a housenky se od záhonu neodvážili
Smíchala 5 lžic hořčičného prášku s horkou vodou a po 3 dnech postříkala zelí. Slimáci a housenky se od záhonu neodvážili

Aby vaši úrodu zelí letos neohrozili žádní žraví škůdci, zasáhněte proti nim preventivně díky docela...

Mulčování trávy dělá většina Čechů špatně. Za pár let jim místo trávníku roste mech a plevel, aniž by tušili proč
Mulčování trávy dělá většina Čechů špatně. Za pár let jim místo trávníku roste mech a plevel, aniž by tušili proč

Každé jaro se na českých zahradách opakuje stejný scénář: zahrádkář vytáhne sekačku, přepne ji do...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.