Android 17 dostává funkci Motion Assist. Pomůže s cestovní nevolností při sledování mobilu v autěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Android 17 dostává funkci Motion Assist. Pomůže s cestovní nevolností při sledování mobilu v autě
Realme po nějaké době představilo relativně zajímavý kousek. Novinka se jmenuje Realme P4s. Ačkoliv název...
Nějakou dobu se spekulovalo, pak se podařilo zachytit v kódu a nyní je to oficiální. Řeč je o motivech pro...
Pojďme se v dnešním článku mírně ohlédnout zpět a připomenout si, v čem nás zaujal model Honor Magic8 Pro....
WhatsApp na svém blogu připomněl, že už 1 miliarda uživatelů je chráněno koncovým end-to-end šifrováním,...
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