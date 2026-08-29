Aplikace Zprávy pro Android zavádí vlastní motivy a tapety chatůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Aplikace Zprávy pro Android zavádí vlastní motivy a tapety chatů
WhatsApp na svém blogu připomněl, že už 1 miliarda uživatelů je chráněno koncovým end-to-end šifrováním,...
Vodafone, stejně jako ostatní mobilní operátoři, má nové tarify, které mají doplňkové služby. Tedy nabízí...
Herní značka Legion pod křídly čínské společnosti Lenovo do světa posílá nový tablet nesoucí název Y700 AI...
Google měl opět svou chvilku a představil několik novinek u svého vyhledávání. Abychom byli přesnější, tak...
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