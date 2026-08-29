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Nikdo ho nikdy neknokautoval. "Toho kluka rozbiju a pošlu ho zpátky na střední, slibuje Hrgović neporaženému Itaumovi

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Filip Hrgović před titulovou bitvou s Mosesem Itaumou dál sází na provokace. Jednadvacetiletého Brita opakovaně označuje za dítě a před sobotním duelem o uvolněný pás IBF slíbil, že ho "pošle zpátky na střední". Itauma se slovní přestřelce vyhýbá a odpovědět chce až v londýnské O2 Areně.
Nikdo ho nikdy neknokautoval. "Toho kluka rozbiju a pošlu ho zpátky na střední, slibuje Hrgović neporaženému Itaumovi

Nikdo ho nikdy neknokautoval. "Toho kluka rozbiju a pošlu ho zpátky na střední, slibuje Hrgović neporaženému Itaumovi

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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