Fotbalisté Ostravy zdolali Olomouc 1:0 premiérovou trefou stopera Míčka

Náboj duelu od startu nechyběl. Největší vzruch však na dlouho přinesl ošklivý a smolný moment domácího útočníka Gninga, který si ve 14. minutě při dopadu na zem v olomouckém vápně bez cizího zavinění nešťastně zlomil nohu. Ze hřiště byl odnesen na nosítkách a rovnou převezen do nemocnice. Místo něj přišel na trávník osmnáctiletý Škrkoň, jenž ve středečním 2. kole domácího poháru vstřelil při výhře 9:0 na hřišti divizní Sparty Brno sedm branek.
Utkání mělo atmosféru, tempo, bojovnost i spád, ale dlouho chyběly šance. Až ve 28. minutě se domácím mohla zle vymstít nedůslednost Sinjavského, který si před vlastním pokutovým územím nechal vypíchnout balon a po krátkém obléhání ostravského vápna Sejk z malého vápna orazítkoval břevno.
To byla největší příležitost prvního poločasu. Ale jediná branka padla z úplně jiné situace, která tolik gólová nebyla. Už v nastaveném čase se do odraženého balonu z 20 metrů opřel Míček a jeho projektil zapadl přesně k tyči Koutného brány. Devatenáctiletý stoper se v pátém ligovém startu dočkal premiérového zásahu.
Druhou půli znovu rozproudil Míček, jeho průnikovou přihrávku na hraně ofsajdu převzal Škrkoň a podruhé překonal Koutného. Ale branka neplatila kvůli těsnému postavení mimo hru.
Sigma pak měla mírnou územní převahu, podobně jako v prvním poločase se však do střeleckých příležitostí nedostávala a Ostrava její kombinaci rozbíjela s úspěchem už před vápnem. Dvacet minut před koncem se po rohu probil k hlavičce Lurvink, jenže zamířil vedle. Velká možnost k vyrovnání přišla až 10 minut před koncem: Janošek zamířil křížně k tyči, ale Jedlička míč vytáhl rukou ven a zachránil tři body pro Baník.
Ostrava prohrála jediný z posledních šesti vzájemných ligových zápasů a doma s Olomoucí čtyřikrát po sobě neprohrála, navíc bez inkasované branky.
Baník Ostrava - Sigma Olomouc 1:0 (1:0)
Branka: 45.+1 Míček.
Rozhodčí: Radina - Hájek, Brázdil - Adámková (video)
Diváci: 10.122.
Sestavy:
Ostrava: Jedlička - Skyba, Nogha, Míček - Holzer (71. Musák), Kohút (46. Bewene), Boula, Kubala (71. Traoré), Sinjavskij - Gning (15. Škrkoň), Jurečka (85. Gilbert). Trenér: R. Skuhravý.
Olomouc: Koutný - Sylla, Malý, Lurvink - Ghali (90.+4 Šíp), Baráth, Beran (69. Krivak), Ekeroth (69. Hadaš) - Janošek, Sejk (78. Mikaelsson), Tkáč (46. Soldo). Trenér: Hapal.