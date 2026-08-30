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Moře ukrývá zásoby lithia na desítky tisíc let. Vědci hledají způsob, jak je získat

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Mořská voda obsahuje podle vědců dostatek kritických surovin, jako je lithium a hořčík, aby při úplném využití pokryla potřeby lidstva…
pexels-davidboca-5466505

pexels-davidboca-5466505

Zdroj: Volty
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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