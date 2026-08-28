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Honor Magic 8 Pro po půl roce, zaujme stále tento top model?

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Pojďme se v dnešním článku mírně ohlédnout zpět a připomenout si, v čem nás zaujal model Honor Magic8 Pro. Ten jsme sice testovali před půl...
Honor Magic 8 Pro po půl roce, zaujme stále tento top model?

Honor Magic 8 Pro po půl roce, zaujme stále tento top model?

Zdroj: Honor Magic8 Pro; zdroj: Dotekománie
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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