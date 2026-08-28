Honor Magic 8 Pro po půl roce, zaujme stále tento top model?

Pojďme se v dnešním článku mírně ohlédnout zpět a připomenout si, v čem nás zaujal model
Honor Magic8 Pro. Ten jsme sice testovali před půl rokem, ale zanechal na nás pozitivní dojmy. Nabízí totiž třeba stále skvělý fotoaparát, povedené stereo reproduktory nebo sedmiletou podporu. Recenze Honor Magic8 Pro – 200MPx teleobjektiv a AI, bude to stačit? HONOR letní akce: k vybraným modelům hodnotné dárky zdarma Fotoaparát
Pokud vám jde o focení, Honor Magic 8 Pro je jednoznačně nejlepší Honor právě na tuto činnost. Nabízí se tu skvělý teleobjektiv s 3,7násobným přiblížením a ohniskem 85mm. Jedná se o periskopický objektiv, který má nový 200Mpx senzor Samsung HP9. Především noční fotky jsou díky Ultra Night Engine. Zajímavou novinkou je pak použití AI také při nočních fotkách z teleobjektivu.
My jsme s Magic 8 Pro pořídili moc pěkné fotky přímo v Číně. Sestavu teleobjektivu doplňuje hlavní 50Mpx snímač a 50Mpx ultra širokoúhlý snímač.
Naše fotky Honorem Magic8 Pro z Číny; zdroj: Dotekománie
Reproduktory a displej
Pochvalu si zaslouží jednoznačně stereo reproduktory, které jsou výborné. Potěší navíc výdechy na obou stranách přímo z boku, druhý reproduktor tak není jen ten telefonní. Výstup je vskutku skvělý a hlasitý. Výrobce tvrdí, že má největší akustickou komoru v oboru a je to zkrátka znát.
Líbí se mi také displej, který přímo souvisí se zpracováním. On je totiž mírně zaoblený na všech stranách a jakoby vystupoval z těla. Jeho maximální jas 6000 nitů také stále více než obstojí. Výrobce hodně dbá na ochranu očí a v nastavení je k tomu určená celá řada funkcí jako například přizpůsobení barev nebo 4320Hz PWM. Mě letos zaujala možnost změřit frekvenci blikání okolního osvětlení.
Honor Magic8 Pro; zdroj: Dotekománie
Specifikace Honor Magic8 Pro displej: 6,71 palců, 1256 x 2808 pixelů (1.5K), 1-120Hz, LTPO, OLED, HDR10+, až 6000 nitů procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 12/16 GB LPDDR5X RAM úložiště: 256/512 GB nebo 1TB Dual SIM Android 16 + Magic UI 10 Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.6, OIS 50 MPx, 122° + 2,5cm makro 200 MPx, f/2.6, 3.7X optický zoom, OIS přední – 50 MPx IP68 + IP69 + IP69K ultrasonická čtečka otisků prstů stereo + DTS:X Ultra 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11be (2.4GHz/5GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 6.0, BeiDou (B1I+B1C+B2a+B2b quad-band), GPS (L1+L5 dual-band), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b triple-band), QZSS (L1+L5 dual-band), NavIC (L1+L5 dual-band), A-GNSS, USB Type-C 2.0, NFC rozměry: 161,15 × 75 × 8,3 mm; 219 gramů baterie: 6270 mAh (EU) / 7200 mAh (Čína) + 100W USB-C, 80W bezdrátově Software
Sedmiletá podpora už dávno není výhradou Samsungu nebo Googlu. Honor ji už také nabízí nejen u tohoto modelu Magic8 Pro. Operačním systémem je Android 16 s nadstavbou MagicOS 10, která dostala za mě velmi příjemný facelift. Výrobce trochu převzal prvky skleněného designu a v praxi to vypadá dobře.
MagicOS 10; zdroj: Dotekománie
Výrobce se pak chlubil, že skleněný efekt s průhledností adaptuje tak aby třeba člověk na tapetě nebyl tak rozmazaný, a aby text byl čitelnější. Zároveň tu má být nový Transparency engine, aby se nezvýšily nároky na baterii.
Honor Magic8 Pro; zdroj: Dotekománie
Děkujeme výrobci za podporu nezávislé tvorby. Do hodnocení ani obsahu partner nijak nezasahoval.