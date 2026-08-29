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Nová řada Honor 600 se rozrůstá o model 600S s 8100mAh baterií

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Honor se jen tak nezastaví u několika modelů v rámci jedné řady. Už jsme zde měli novinky Honor 600 a 600 Pro, Honor 600 Lite (recenze)...
Nová řada Honor 600 se rozrůstá o model 600S s 8100mAh baterií

Nová řada Honor 600 se rozrůstá o model 600S s 8100mAh baterií

Zdroj: Honor
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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