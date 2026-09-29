Rajčata stále nečervenají? Vyzkoušejte tento jednoduchý trik

Rajčata stále nečervenají, zatímco ranní teploty se blíží k nule? Je třeba proces zrání urychlit! Vyzkoušejte tento jednoduchý trik, se kterými rajčata dozrají během několika dní.
Jak přimět rajčata v září dozrát?
Rajčata patří mezi oblíbené plodiny, ale na podzim má stále více zahrádkářů řeší jeden velký problém. Plody už měly být dávno červené, ale na keřích zůstávají stále zelená.
V tomto období už není na co čekat. Naopak! Stále častěji rtuť teploměru padá k nule. Přes den sice teploty atakují hranici i přes 20 stupňů, ale takové výrazné kolísání teplot může dozrávání výrazně zpomalit. Naštěstí existuje několik jednoduchých triků, se kterými můžete dozrávání rajčat urychlit.
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Proč rajčata na konci září stále nečervenají?
Rajčata jsou princeznami mezi plodovou zeleninou. Pro správné dozrávání potřebují dostatek světla a tepla. A to je právě na konci září ten největší problém. Jakmile se začne ochlazovat a teploty v noci začnou výrazně klesat, tvorba červeného barviva se v rajčatech výrazně zpomaluje. Rostlina může navíc stále věnovat energii do tvorby nových květů, namísto toho, aby ji soustředila na dozrávání plodů, které už na ní jsou.
Tip redakce: Na konci sezony není cílem rostlinu dál podporovat v růstu. Je důležité ji přimět soustředit všechny síly do dozrávání existujících rajčat.
Odstraňte nové květy a malé výhony
Jedním z důležitých kroků pro dozrávání již nasazených plodů je pravidelné odstraňování nových květů. Možná se vám tento krok může jevit jako škoda, ale je důležité si uvědomit, že květy už nemají v tomto období šanci vytvořit plody. Stejně tak důležité je pravidelné odštěpování postranních výhonů. Rostlina tak nebude zbytečně spotřebovávat energii na další růst, ale bude ji soustředit právě do dozrávání rajčat.
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Dopřejte plodům co nejvíce světla
Plody potřebují k rychlému dozrávání dostatek světla. Možná jsou ale schované pod hustými listy. Ty můžete opatrně odstranit, ale pozor! Neodstraňujte všechny listy najednou. Listy jsou stále důležité pro fotosyntézu a příliš razantní odlistění může rostlinu výrazně oslabit. Zaměřte se především na listy, které jsou nemocné, poškozené nebo přímo brání dopadu slunečních paprsků na dozrávající plody.
Co dělat, když už se ochladilo?
Pokud už teploty padají k nule nebo hrozí první přízemní mrazíky, nemusíte čekat, až rajčata zčervenají přímo na rostlině. Plody, které už začínají měnit barvu ze sytě zelené na světle zelenou, můžete sklidit a nechat dozrát doma.
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Jak urychlit dozrávání rajčat doma?
Rajčata umístěte na suché místo při pokojové teplotě. Nikdy je však nedávejte do lednice. Nízká teplota totiž může negativně ovlivnit jejich chuť!
Rajčata umístěte jedno vedle druhého do papírové krabice nebo papírového sáčku. Můžete k nim přidat zralé jablko nebo banán. Zralé ovoce uvolňuje etylen, který podporuje dozrávání plodů. Rajčata pravidelně kontrolujte a případné poškozené kusy ihned odstraňte.
A co zalévání rostliny?
Na konci září už není potřeba rostliny tak často zalévat jako v létě. Pokud je půda vlhká a počasí chladné, nadměrná zálivka už není žádoucí.
Tip redakce PlanetaZahrady
Na konci září už rajčatům nejvíce pomůže světlo, vzdušnost a soustředění energie na plody, které už jsou na rostlině. Odstraňte nové květy, opatrně prosvětlete příliš hustou rostlinu a před výrazným ochlazením skliďte plody, které už jsou dostatečně vyvinuté.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)