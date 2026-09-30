Vyvýšené záhony mohou být po létě vyčerpané a na povrchu půdy se mohou objevit plísně. Před pozdní výsadbou stojí za to věnovat pozornost nejen rostlinám, ale také kondici půdy.
Jak pečovat o vyvýšené záhony na podzim
Vyvýšené záhony jsou pro pěstování salátů jako stvořené. Půda na podzim je stále ještě pěkně prohřátá, dobře se udržuje a při správné péči v ní zelenina rychle startuje. Pokud se ovšem na povrchu substrátu objeví plíseň nebo máte obavu z množení nežádoucích hub, můžete před novou výsadbou vyzkoušet jednoduchý trik se skořicí. Čtěte také: Jak připravit hortenzie na podzim a zimu Stačí jedna lžička a půda ve vyvýšeném záhonu bude připravená na pozdní saláty – Proč použít skořici při péči o zeminu. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Proč použít skořici při péči o zeminu?
Mletá skořice obsahuje látky s antifungálními účinky. Nejznámější je cinnamaldehyd, který může omezovat růst některých plísní a hub. Právě proto se skořice používá v zahradě při péči o půdu a rostliny.
Tip redakce: Skořice může pomoci s povrchovým problémem a stává se jednoduchou podpůrnou péčí například před výsadbou zimních odrůd salátů. Jak skořici použít před výsadbou salátů
Pro dezinfekci zeminy stačí jen malé množství skořice. Menší plochu zeminy stačí lehce posypat a mělce zapravit do horní vrstvy. Není třeba vytvářet silnou vrstvu ani půdu skořicí zcela zasypávat.
Poté můžete půdu lehce zalít a před
výsadbou nechat několik dní odpočinout. S množstvím skořice to ale nepřehánějte. Vyšší koncentrace jejích účinných látek může mít na mladé rostliny opačný účinek. Čtěte také: Podzimní dekorace ke vchodovým dveřím: 4 nápady, které zvládnete vytvořit sami Stačí jedna lžička a půda ve vyvýšeném záhonu bude připravená na pozdní saláty – Salát potřebuje především kvalitní půdu. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Salát potřebuje především kvalitní půdu
Saláty potřebují pro správný start kvalitní půdu. Pokud jste ve svém
vyvýšeném záhonu pěstovali rostliny náročné na živiny, přimíchejte do stávající zeminy dobře vyzrálý kompost nebo kvalitní substrát.
Saláty potřebují dobře propustnou, kyprou a dostatečně vlhkou zeminu. Před výsadbou nezapomeňte odstranit zbytky starých rostlin, vytrhejte plevel a povrch záhonu lehce prokypřete.
Skořice nenahradí střídání plodin
Pokud se ve
vyvýšeném záhonu v předchozí sezoně objevila konkrétní půdní choroba nebo se opakovaně vrací problémy s kořeny, samotná skořice situaci nevyřeší. Důležitou roli v tomto případě hraje střídání plodin, odstraňování nemocných rostlin a správná péče o zeminu.
Čtěte také: Rododendron: Nádherný keř, který na podzim potřebuje tuto péči, jinak na jaře nemusí kvést Kdy je čas vysadit salát?
Jakmile je půda ve vyvýšeném záhonu připravená a teploty stále ještě dovolují výsadbu konkrétního druhu salátu, můžete se pustit do práce. U některých podzimních a zimních odrůd je možné výsev nebo výsadbu provádět na přelomu září a října. Vždy se řiďte doporučením pro konkrétní odrůdu a aktuálním počasím. Před výsadbou ještě povrch záhonu urovnejte malými hrabičkami a připravte pravidelné rozestupy.
Tip redakce PlanetaZahrady
Před
výsadbou salátů věnujte větší pozornost kondici celé půdy. Do unavené zeminy po létě přimíchejte kvalitní kompost, udržujte správnou vlhkost, zajistěte provzdušnění půdy a nezapomínejte na pravidelné střídání plodin.
Tyto kroky pomohou udržet vyvýšený záhon v dobré kondici i v dalších letech. Skořice pak může být podpůrným prostředkem při péči o půdu, zejména pokud se na jejím povrchu objevují známky plísní.
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Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj:
PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)