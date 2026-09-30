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Stačí jedna lžička a půda ve vyvýšeném záhonu bude připravená na pozdní saláty

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Vyvýšené záhony mohou být po létě vyčerpané a na povrchu půdy se mohou objevit plísně. Před pozdní výsadbou stojí za to věnovat pozornost nejen rostlinám, …
Stačí jedna lžička a půda ve vyvýšeném záhonu bude připravená na pozdní saláty

Stačí jedna lžička a půda ve vyvýšeném záhonu bude připravená na pozdní saláty

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 11:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

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