Čeští mladíci jsou blíž Euru. V Hradci porazili Bulharsko

"Lvíčata" před posledním kolem odskočila dnešnímu soupeři na rozdíl čtyř bodů, ohrozit už je nemůže ani čtvrté Skotsko.
Svěřenci trenéra Michala Bílka zakončí kvalifikační skupinu B za týden v Portugalsku, které od 21:00 hostí beznadějně poslední Gibraltar a výhrou může stvrdit postup na šampionát. Na závěrečný turnaj, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo projdou vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do listopadové baráže.
Trenér Bílek vsadil na stejnou základní sestavu jako v pátek při remíze 1:1 v Ázerbájdžánu. V prvním poločase Bulhaři více drželi míč, šance ale měli pouze Češi. V 16. minutě Škrkoňovo pohotové zakončení zneškodnil gólman Andrejev a v 24. minutě Konečný po rohovém kopu sám před bránou přestřelil.
Skóre se změnilo krátce po změně stran. Střídající Kačor vyslal za obranu Maška a ten umístil míč přesně k tyči. Liberecký útočník je s pěti zásahy nejlepším českým střelcem v kvalifikaci.
"Lvíčata" doma v kvalifikaci ani jednou neinkasovala a pevnou obranu potvrzovala i v dnešním utkání. Bulhaři dlouho nebyli v ofenzivě nebezpeční, naopak v 78. minutě byl blízko pojistce Kačor, proti jeho ráně vytáhl Andrejev další skvělý zákrok.
Hosté zahrozili až v 84. minutě, Iliev z dobré pozice přestřelil. V závěru si Bulharsko vytvořilo tlak, který ale přerušila 89. minuta a Pavlovovo podražení unikajícího Kačora, po němž následovala červená karta. Záložník Slavie se při pádu zranil a Češi rovněž dohrávali bez jednoho hráče, protože už neměli k dispozici žádné střídání.
Skóre se už nezměnilo ani v pětiminutovém nastavení a česká reprezentace oplatila Bulharsku porážku 1:2 z úvodního vzájemného duelu.
Kvalifikace mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let - skupina B (Hradec Králové):
Česko - Bulharsko 1:0 (0:0)
Branka: 55. Mašek. Rozhodčí: Kos - Arys, Bohonos (všichni Pol.). ŽK: Mašek, Jelínek - Mitkov, Marinov, Jordanov, Jančev (trenér). ČK: 89. Pavlov (Bulh.). Diváci: 7030.
Česko: Koutný - Lissah, Ševínský, Konečný - Jelínek, Šín (88. Pech), Bužek, Sochůrek (46. Kačor), Labík (82. Vojta) - Škrkoň (82. Míček), Mašek (72. Vachoušek). Trenér: Bílek.
Bulharsko: P. Andrejev - Pavlov, Vladimirov, Božinov, Šiškov - Jordanov (83. Vidolov), Iliev, Mitkov (63. Stojanov) - Marinov (63. Kazaldžiev), Stojančov, Lazarov (75. Gigov). Trenér: Jančev.