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Čeští mladíci jsou blíž Euru. V Hradci porazili Bulharsko

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Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1:0 a zajistili si účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 55. minutě útočník Lukáš Mašek. Hosté dohrávali závěr bez vyloučeného Todora Pavlova.
Čeští mladíci jsou blíž Euru. V Hradci porazili Bulharsko

Čeští mladíci jsou blíž Euru. V Hradci porazili Bulharsko

Zdroj: FC HK
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 19:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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