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Krevní tlak dolů bez tabletek: čínská medicína slibuje výsledek do pěti minut, stačí dva body na těle

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Konečky prstů, pár desítek pomalých doteků a pevnější tlak pod klíční kostí. Tak vypadá postup, který tradiční čínská medicína nabízí lidem s vysokým tlakem. Návod je konkrétní, jeho doložení už ne.
Krevní tlak dolů bez tabletek: čínská medicína slibuje výsledek do pěti minut, stačí dva body na těle

Krevní tlak dolů bez tabletek: čínská medicína slibuje výsledek do pěti minut, stačí dva body na těle

Zdroj: Foto: I would appreciate being notified if you use my work outside Wikimedia. Do not copy this image illegally by ignoring the terms of the license below, as it is not in the public domain. If you - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 19:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zdraví

Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.

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