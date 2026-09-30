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Vyprávěj: Stížnosti po odvysílání první řady, linku ze 70. let získal štáb výměnou za novou a utajený rodinný vztah

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Zákulisí natáčení retroseriálu Vyprávěj skrývá přetáčené epizody, nečekané výměny nábytku, oboustranný zápal plic i stížnosti na historické chyby.
Vyprávěj

Vyprávěj

Zdroj: FOTO:© Česká televize / Dramedy production, distr. Česká televize
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 16:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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