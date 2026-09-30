Vyprávěj: Stížnosti po odvysílání první řady, linku ze 70. let získal štáb výměnou za novou a utajený rodinný vztah

V retroseriálu Vyprávěj z roku 2009 musel štáb pro zachování dobové atmosféry obětovat nemalé prostředky. Aby filmaři získali autentickou kuchyňskou linku ze 70. let, koupili jedné rodině výměnou za její starý nábytek úplně novou. Zákulisí rozsáhlého televizního projektu skrývá také hromadné přetáčení prvních epizod nebo chytrý scenáristický trik, kterým tvůrci vyřešili stížnosti diváků.
Svatba s dcerou nepřítele a záhada studentských financí
Vyprávění rodinné ságy Dvořákových začínalo v současnosti na svatbě vypravěče Honzy a jeho partnerky Lucie. Ta je dcerou Jardy France, který představuje celoživotního nepřítele Honzova otce Karla. Jejich vzájemná nevraživost odstartovala v roce 1964 na pražské technice, kde student Karel v podání Romana Vojtka potřeboval složit u mladého asistenta France zkoušku. Ve stejném roce nastupuje na školu také Slovenka Eva, kterou hraje Andrea Kerestešová (dnes Růžičková). Karel s ní po seznámení brzy založí rodinu.
Mladý pár s dítětem získal byt v kanovnickém dvojdomku v ulici K Rotundě na pražském Vyšehradě. V seriálu ovšem ani jednou nezazní, z čeho obě postavy během náročného vysokoškolského studia žijí. Manželé nechodí na žádné brigády a ani jejich rodiče se o finanční podpoře rodiny nikdy nezmiňují.
Vyhozený režisér a omyly omluvené vzpomínáním
Natáčení odstartovalo zkušebními záběry v srpnu 2008 a původně jej vedl režisér Rudolf Tesáček. Jeho pojetí se však produkci nezamlouvalo a brzy ho na postu vystřídal Biser A. Arichtev. Štáb kvůli této výměně musel většinu Tesáčkova materiálu natočit znovu. Rozsáhlý projekt si postupně vyžádal 854 natáčecích dnů na třech stovkách různých lokací.
Po odvysílání první série si řada diváků stěžovala na nejrůznější dobové omyly. Tvůrci s podrobným zkoumáním reálií nepočítali a problém elegantně vyřešili v epizodě Sedmdesátá léta. Vypravěč Honza se v ní rozpovídá o nepřesnostech, jako byla například podoba pivních lahví. Přímo v ději tak vysvětlí, že jeho slova představují pouze vzpomínky, čímž tvůrci pasovali veškeré historické chyby na omyly lidské paměti.
Zdravotní komplikace na place a skuteční příbuzní
Do obsazení se tvůrcům podařilo získat skutečné rodinné příslušníky. Marika Procházková hrající Zdenu a Svatopluk Skopal v roli Josefa Dvořáka jsou v reálném životě neteř a strýc. Diváci je mohli společně vidět například na tanečním parketu, kde dá postava Zdeny přednost Skopalovi před tancem s Radkem Krásou v podání Jiřího Štěpničky. Během produkce ale zasáhly do plánů vážné zdravotní problémy, když Svatopluk Skopal prodělal oboustranný zápal plic a donutil filmaře upravit natáčecí harmonogram.
U seriálových sester si tvůrci nelámali hlavu se skutečným věkem představitelek. Evina sestra Katarína byla ve scénáři o několik let mladší. V realitě však byla herečka Milena Minichová o dva roky starší než Kerestešová. Věkový nepoměr panoval i u hlavního páru, kde Vojtek s Kerestešovou hráli postavy s rozdílem pouhých pěti měsíců, ačkoli hereckou dvojici dělilo dvanáct let.
Rádio s jednou stanicí a měsíc domlouvání
Autentičnost obstarávaly i nejrůznější detaily ve výpravě. V bytech i kancelářích se na zdi objevovalo malé rádio pro rozhlas po drátě, který v Československu vysílal pouze jedinou stanici. Natáčelo se nejen v reálných ulicích a domech, ale také u vlaků, kde plzeňské nádraží posloužilo pro natočení scén z Prahy i z Pardubic. Domovskou vesnici Evy Krásnou Lúčku by diváci na Slovensku hledali marně, zahrály si ji středočeské Rataje nad Sázavou.
Tvorba celého seriálu trvala několik let a poslední klapka padla 9. května 2013 na zámku v Dobříši. Štáb zde realizoval závěrečnou svatbu s účastí čtyřiceti herců, ke které po celou dobu směřoval děj. Samotný termín natáčení této hromadné scény se kvůli produkční náročnosti domlouval celý jeden měsíc. Hlas vypravěče Dvořáka v té době propůjčoval seriálu Matěj Hádek, který od čtvrté série vystřídal Vojtěcha Kotka.
Další díl seriálu Vyprávěj sledujte na ČT1 ve středu 30. září od 20:55.
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