Nalijte do toalety půl litru Coca-Coly a přiklopte prkénko. Ráno vodní kámen odejde sám, bez drhnutí i bez drahé chemie

Nalijte do toalety půl litru Coca-Coly a přiklopte prkénko. Ráno vodní kámen odejde sám, bez drhnutí i bez drahé chemiePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zubní pasta je skvělým pomocníkem i při péči o toaletuZdroj: Depositphotos
Článek byl publikován 30.09.2026 21:39
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Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...Všechny články tohoto autora →
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