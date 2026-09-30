Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Dron, který vozil zásoby vojákům, poprvé vypálil naváděnou raketu: APKWS z TRV-150 zasáhne cíl pět kilometrů daleko

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zbrojařská firma BAE Systems zveřejnila zprávu ze zkoušek, při kterých z bezpilotního stroje TRV-150 odpálili raketu APKWS. Ta vznikla přestavbou staré neřízené Hydry 70, které konstruktéři dodali laserové navádění. Nosičem je přitom stroj postavený původně na rozvoz materiálu.
Dron, který vozil zásoby vojákům, poprvé vypálil naváděnou raketu: APKWS z TRV-150 zasáhne cíl pět kilometrů daleko

Dron, který vozil zásoby vojákům, poprvé vypálil naváděnou raketu: APKWS z TRV-150 zasáhne cíl pět kilometrů daleko

Zdroj: Foto: Unknown authorUnknown author - licence OGL v1.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 18:57

Reklama
Další články z Centrum Extra: Armáda
Stíhačka udělá kotoul ve vzduchu a letí dál: Su-37 předvedl kulbit v roce 1996, o šest let později se zřítil
Stíhačka udělá kotoul ve vzduchu a letí dál: Su-37 předvedl kulbit v roce 1996, o šest let později se zřítil
Česká armáda ho vyřadila kvůli náhradním dílům, svět ho létá dál: Mi-8 vzniklo přes 17 tisíc kusů a výroba pokračuje
Česká armáda ho vyřadila kvůli náhradním dílům, svět ho létá dál: Mi-8 vzniklo přes 17 tisíc kusů a výroba pokračuje

V roce 1987 mělo československé letectvo 65 těchto vrtulníků, dnes u nás nelétá žádný. Jinde ve světě Mi-8...

Největší sériový vrtulník světa Mi-26 uzvedne 20 tun nákladu, nejsilnější americký stroj se zastaví na 13,6 tuny
Největší sériový vrtulník světa Mi-26 uzvedne 20 tun nákladu, nejsilnější americký stroj se zastaví na 13,6 tuny

Existuje jediný sériově vyráběný vrtulník, který si naloží obrněné vozidlo a odveze ho tam, kde není žádná...

Thajská Chakri Naruebet je nejmenší letadlová loď světa: letadla ztratila v roce 2006, dnes vozí turisty
Thajská Chakri Naruebet je nejmenší letadlová loď světa: letadla ztratila v roce 2006, dnes vozí turisty

Thajské námořnictvo má plavidlo, které se v přehledech vede jako nejmenší letadlová loď na světě. Samo...

Vasilij Zajcev zabil ve Stalingradu 225 mužů: jeho slavný německý sok z filmu je výmysl sovětské propagandy
Vasilij Zajcev zabil ve Stalingradu 225 mužů: jeho slavný německý sok z filmu je výmysl sovětské propagandy

Když v roce 1941 německá vojska vtrhla do Sovětského svazu, obrana Rudé armády se místy rozpadala rychleji,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: Armáda
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.