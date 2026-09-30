Dron, který vozil zásoby vojákům, poprvé vypálil naváděnou raketu: APKWS z TRV-150 zasáhne cíl pět kilometrů daleko

Drony s naváděnou municí existují dlouho, jenže jde zpravidla o drahé a technicky náročné stroje, jejichž výrobu nelze rozjet v tisícových sériích jako u malých kvadrokoptér. TRV-150 patří do mezipatra: na běžný komerční dron za pár desítek tisíc korun je příliš velký a příliš schopný, k ceně vyspělého amerického MQ-9 Reaper má ale daleko. Právě tahle střední třída je místo, kde dává pokus o levnější ozbrojenou platformu smysl.
Osm rotorů na čtyřech ramenech, a přesto to není oktokoptéra
Na první pohled vypadá TRV-150 jako kvadrokoptéra, jenže rotorů a elektromotorů má osm. Na každém ze čtyř ramen sedí dvojice, takže formálně o oktokoptéru nejde. Hlavní rolí stroje je doprava nákladu jednotkám v poli a odpovídá tomu i nosnost 68 kilogramů, což je na vrtulníkový dron slušné číslo. Maximální rychlost 108 kilometrů v hodině ho řadí spíš k pomalejším strojům, které se z výšky nedají přehlédnout.
Výdrž ve vzduchu je 36 minut a dolet uvádějí výrobci až 70 kilometrů. Tahle dvě čísla ale neplatí současně: při maximální rychlosti stroj za 36 minut urazí zhruba 65 kilometrů, tedy o něco méně, než kolik slibuje deklarovaný dolet. Pro plánování letu s návratem to znamená dostřel akce kolem třiceti kilometrů od místa startu, a to bez rezervy na hledání cíle.
Z neřízené Hydry 70 se stala přesná zbraň o hmotnosti 15 kilogramů
APKWS není nová konstrukce. Vychází z neřízené rakety Hydra 70, kterou doplnili o laserové navádění, čímž se z plošné munice stala přesná zbraň. Váží 15 kilogramů a měří 1,87 metru, takže na dronu visí zbraň dlouhá téměř dva metry. Dosah je až pět kilometrů, což z ní dělá nástroj pro údery na krátkou vzdálenost.
Kromě rakety nese TRV-150 i laserovou soupravu pro označení cíle, takže značkování i odpálení zvládne jeden stroj. Hmotnostní rezerva tu je: nosnost 68 kilogramů je více než čtyřnásobek hmotnosti jedné rakety, kolik jich ale zkoušky reálně řešily, zveřejněná zpráva neupřesňuje. Ze samotného testu existuje i video.
Pěchota, lehká obrněná technika a drony. U vrtulníku jistota končí
APKWS je primárně určená proti pěchotě, menším opevněním a slaběji pancéřovaným obrněným vozidlům. Zvládá i vzdušné cíle a nejčastěji se používá proti dronům, což je dnes role, o kterou je největší zájem.
Dál už se pohybujeme v odhadech. Menší letoun typu ultralightu a možná i vrtulník by raketa teoreticky ohrozit mohla, na vyspělý bojový letoun ale rozhodně nestačí. Dokud takový zásah nikdo nepředvedl, zůstává vrtulník v rovině spekulace, zatímco doložená je jen práce proti dronům a pozemní technice.
Velký cíl na obloze, proti kterému se chystají stíhací drony
Kombinace nosiče s doletem v desítkách kilometrů a rakety s dosahem pět kilometrů umožňuje zasáhnout cíl z bezpečnější vzdálenosti, než jakou pokrývají některé zbraně na zemi. To je hlavní argument celé sestavy.
Proti tomu stojí rozměry. TRV-150 je na dron velký stroj, který se špatně schovává a dobře zaměřuje, a pomalá cestovní rychlost mu nepomáhá. Zda spojení TRV-150 a APKWS obstojí, ukáže až nasazení v reálném boji. Souběžně s tím vznikají protidronové prostředky včetně stíhacích dronů, pro které je právě takhle velký a pomalý stroj vděčným cílem.