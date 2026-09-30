Česká armáda ho vyřadila kvůli náhradním dílům, svět ho létá dál: Mi-8 vzniklo přes 17 tisíc kusů a výroba pokračuje

Historie Mi-8 sahá do 50. let minulého století, první stroje vznikly v roce 1961 a v Rusku se typ vyrábí dodnes. Za tu dobu jich bylo postaveno přes 17 tisíc kusů, což je nejvíc ze všech vrtulníků na světě. Základní role se přitom nezměnila: jde především o transportní stroj, který si postavení udržel díky spolehlivosti.
Od salonu pro prezidenty až po rušení: jeden trup, desítky verzí
Během desetiletí výroby se z Mi-8 stala celá rodina. Vznikly verze pro přepravu VIP osob, tedy salonní interiér místo lavic pro vojáky, i specializované stroje pro elektronický boj. Část variant se dala ozbrojit, na vrtulník se věšely neřízené střely, pumy nebo kulomety.
Právě v téhle šíři je vidět, proč se čísla vyšplhala tak vysoko. Konstrukce, která zvládne salonní let s politiky i bojové vybavení, se z výzbroje odepisuje pomalu a náhrada za ni se hledá těžko.
Do trupu se vejde 24 cestujících, nebo 12 nosítek se zraněnými
Mi-8 měří na délku 18,4 metru a do vzduchu se dostane s maximální vzletovou hmotností 13 tun. Pohání ho dvojice motorů a celá konstrukce je stavěná robustně, což je u stroje určeného k drsnému provozu podstatnější než elegance.
Cestovní parametry odpovídají generaci, ze které vrtulník pochází. Letí rychlostí až 250 km/h a dostane se až 960 kilometrů daleko, takže pokryje přesun mezi vzdálenými základnami bez mezipřistání, ale rychlostní rekordy s ním nikdo trhat nebude.
Nákladový prostor unese buď 24 cestujících, nebo čtyři tuny nákladu, případně dvanáct nosítek se zraněnými. Jeden a tentýž trup tedy slouží k přepravě lidí, materiálu i k evakuaci raněných. K obsluze jsou potřeba tři lidé, z nichž jeden má funkci palubního inženýra.
V havarovaném českém Mi-8S seděli Remek a Cernan
Československo jako člen východního bloku dostalo Mi-8 do výzbroje a v roce 1987 jich mělo letectvo 65. V dalších letech počet klesal a nejdéle u nás vydržela salonní verze Mi-8S, tedy varianta pro přepravu důležitých osob, která je zároveň nejznámější tuzemskou podobou tohoto typu.
Právě s ní je spojená nehoda z října 2001. Jeden z českých Mi-8S tehdy havaroval v Milevsku a příčinou bylo špatné nastavení čerpání paliva. Na palubě seděl první československý kosmonaut Vladimír Remek a americký astronaut Eugene Cernan. Havárie si vyžádala několik raněných, nikdo při ní ale nezemřel.
Stárnoucí konstrukce a chybějící díly poslaly Mi-8 z české výzbroje
České letectvo se nakonec rozhodlo ponechat si jen blízkého příbuzného Mi-8, tedy vylepšený Mi-17, který provozuje dodnes. Důvodů pro vyřazení starších strojů může být víc, hlavní roli ale hrálo stárnutí konstrukce a potíže se sháněním dílů. Ze stejného důvodu skončily u nás i bitevní vrtulníky Mi-24/35 Hind.
Ponechat si Mi-17 je spíš generační obměna než rozchod s typem. Armáda se zbavila nejstarší techniky, ale způsob provozu, role i původ strojů zůstaly stejné, a problém s dostupností dílů se tím jen odsouvá.
Ve světovém měřítku to na osudu Mi-8 nic nemění. Ruská výrobní linka se po více než šesti desetiletích od zahájení sériové výroby v roce 1961 nezastavila a stroje postavené v uplynulých letech mají službu teprve před sebou.