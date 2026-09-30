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Česká armáda ho vyřadila kvůli náhradním dílům, svět ho létá dál: Mi-8 vzniklo přes 17 tisíc kusů a výroba pokračuje

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V roce 1987 mělo československé letectvo 65 těchto vrtulníků, dnes u nás nelétá žádný. Jinde ve světě Mi-8 dál vozí vojáky, náklad i raněné a jeho konec je v nedohlednu.
Česká armáda ho vyřadila kvůli náhradním dílům, svět ho létá dál: Mi-8 vzniklo přes 17 tisíc kusů a výroba pokračuje

Česká armáda ho vyřadila kvůli náhradním dílům, svět ho létá dál: Mi-8 vzniklo přes 17 tisíc kusů a výroba pokračuje

Zdroj: Foto: Harold Katz, USNR - licence Public domain
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 18:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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