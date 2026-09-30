Největší sériový vrtulník světa Mi-26 uzvedne 20 tun nákladu, nejsilnější americký stroj se zastaví na 13,6 tuny

Důvod, proč takový stroj vznikl zrovna v Sovětském svazu, je zeměpisný. Impérium mělo obrovskou rozlohu a spoustu míst, kam se těžká technika nedala dopravit transportním letounem, protože tam chybělo letiště. Odpovědí byl vrtulník, který si náklad prostě naloží a doletí s ním do terénu. V kódovém označení NATO dostal jméno Halo a dodnes zůstává největším sériově vyráběným vrtulníkem světa.
Předchůdce Mi-12 skončil po dvou prototypech, Mi-26 letí od roku 1977
Před Mi-26 si sovětští konstruktéři vyzkoušeli ještě větší sousto. Mil Mi-12 Homer, rozměrově dosud nepřekonaný vrtulník, se ale dál než ke dvěma prototypům nedostal a sériová výroba se ho nedočkala.
Mi-26 vzlétl poprvé v roce 1977 a o tři roky později, tedy v roce 1980, vstoupil do výroby. Ta běží dodnes, byť už ne v podobě, ve které začínala. Stroj prošel opakovanými modernizacemi a vznikly z něj různé verze pro armádu i pro civilní provoz.
Americký Super Stallion je rychlejší, v nosnosti ztrácí 6,4 tuny
Zadání znělo jasně: vrtulník měl uzvednout velký výsadek vojáků nebo obrněný transportér o hmotnosti až 13 tun. Celková nosnost Mi-26 je 20 tun, což je číslo, se kterým se na trhu s vrtulníky nemá co srovnávat.
Nejbližší americkou obdobou je Sikorsky CH-53E Super Stallion, jenže ten uveze 13,6 tuny, tedy o 6,4 tuny méně. Oplácí to vyšší rychlostí a delším doletem a je stavěný pro provoz nad mořem, zatímco Mi-26 počítá s extrémním klimatem Sibiře. Hlavní nosný parametr má ruský stroj bez konkurence, ve všem ostatním na něj Američan stačí.
Vzletová hmotnost 56 tun a dolet, který platí jen pro 7,7 tuny nákladu
Aby to všechno uzvedl, dostal Mi-26 dva motory a hlavní rotor s osmi listy. Na délku měří 40 metrů a na výšku 8,15 metru, takže se svými rozměry blíží spíš dopravnímu letounu než vrtulníku.
Se vším všudy, tedy i s palivem a nákladem, se dokáže vznést při hmotnosti až 56 tun. Maximální rychlost má 295 km/h.
Dolet se uvádí až 500 kilometrů, ale s nákladem 7,7 tuny, což je něco přes třetinu toho, co Mi-26 podle papírů uzvedne. Jak daleko doletí s plnou nosností, se z dostupných údajů vyčíst nedá.
Kapacita je 90 vojáků, v Chankale jich zahynulo 127
Vnitřní prostor Mi-26 pojme 90 vojáků, a když se používá k evakuaci raněných, vejde se do něj 60 nosítek. To je stanovená kapacita, kterou ruská armáda zjevně nebere vždycky jako závaznou.
V roce 2002 sestřelili čečenští povstalci u Chankaly jeden z těchto strojů. Vrtulník dopadl do minového pole a při nehodě a následných výbuchech min zahynulo 127 vojáků, dalších 20 utrpělo zranění. Počet obětí sám o sobě ukazuje, že na palubě bylo víc lidí, než kolik jich tam podle norem mělo být.
O čtyři roky později, v roce 2006, byl sestřelen Mi-26 moldavského letectva v Afghánistánu. Šlo o najatý civilní stroj, který tam plnil humanitární misi.