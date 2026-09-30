Google Mapy v Android Auto vás nově varují chvíli před křižovatkou. Řidiči konečně nebudou tápat

Změnu jako první zdokumentoval 9to5Google 23. září 2026. V plovoucím boxu, který ukazuje příští manévr, třeba „za 200 metrů odbočte vpravo na ulici Korunní“, se nově objevuje malá ikona semaforu, případně značky STOP. Nejde o drobný symbol zakopaný někde v mapovém podkladu, ale o údaj přímo svázaný s instrukcí k odbočení. Řidič tak nemusí luštit mapu a hledat, jestli je správná křižovatka ta se světly, nebo ta bez nich. Informaci dostane přímo v okamžiku, kdy ji potřebuje, tedy krátce před manévrem.
Co se vlastně změnilo oproti minulosti
Google přitom semafory a značky STOP v Mapách zobrazuje už několik let. Jenže dosud fungovaly především jako prvky samotné mapy: řidič viděl ikonky rozmístěné podél trasy, ale musel si sám domyslet, která patří k jeho dalšímu odbočení. Na neznámé trase ve městě, kde se křižovatky řadí za sebou v krátkých rozestupech, to nemuselo být vždy ideální.
Novinka tohle mění jednoduchým způsobem: vytahuje semafor nebo STOP z mapy přímo do navigační instrukce. Z obecného „odboč vlevo“ se tak stává konkrétnější informace, že na dané křižovatce čeká semafor nebo značka STOP. A právě tahle drobnost může být v praxi užitečná, zvlášť když jedete městem, které neznáte, a názvy ulic vám nic neříkají.
Součást většího plánu: navigace podle reálných bodů
Tahle úprava není úplně izolovaná novinka. Google postupně mění způsob, jakým Mapy zobrazují navigaci, a v březnu 2026 představil Immersive Navigation. Cílem je nabídnout řidiči více informací o tom, co ho na trase skutečně čeká, včetně konkrétních prvků silnice, jako jsou jízdní pruhy, přechody, semafory nebo značky STOP. Google přitom využívá mimo jiné modely Gemini, které pracují s aktuálními snímky Street View a leteckými fotografiemi.
Už dříve Google začal pracovat také s navigací založenou na orientačních bodech a přirozenějších pokynech. Semafor nebo STOP u příštího odbočení do tohoto směru zapadají: navigace se nespoléhá pouze na vzdálenost v metrech a název ulice, ale snaží se řidiči ukázat i to, co u daného manévru skutečně uvidí.
Dostupnost v Česku a praktické rady
Tady je potřeba být upřímný: nové zobrazení semaforů a značek STOP se podle dostupných informací teprve postupně rozšiřuje a Google jeho dostupnost neuvádí jako univerzální funkci pro všechny uživatele a všechny regiony. Podobně jako u dalších vizuálních novinek v Mapách jde zřejmě o postupný serverový rollout.
Co můžete udělat už teď:
- Mějte aktualizované Google Mapy i Android Auto. Podle 9to5Google jde pravděpodobně o změnu na straně serveru, která se aktivuje na pozadí bez speciálního přepínače.
- Žádné ruční zapínání této konkrétní funkce zatím popsané není. Buď se funkce objeví, nebo na ni ještě musíte počkat.
- Změna se podle dostupných informací objevuje nejen v Android Auto, ale také přímo v mobilní aplikaci Google Maps. 9to5Google zároveň uvádí, že se stejné zobrazení objevuje na telefonu, což může znamenat dostupnost také pro uživatele iPhonů a CarPlay.
Jak si stojí konkurence
Apple Maps pracují s podobným principem už delší dobu a zobrazují semafory podél trasy. Waze také pracuje s upozorněními na prvky silnice včetně semaforů. Přímé srovnání je ale obtížné, protože jednotlivé aplikace zobrazují tyto informace různým způsobem a jejich dostupnost se může lišit podle platformy a regionu.
Novinka v Google Maps je zajímavá především tím, že semafor nebo značku STOP spojuje přímo s konkrétním nadcházejícím manévrem, místo aby ji nechala pouze jako další symbol na mapě.
Není to revoluce v navigaci. Je to drobný zásah přesně do momentu, kdy řidič na neznámé trase nejvíc potřebuje rychlé a jednoznačné vodítko. A právě takové změny mohou rozhodnout o tom, jestli člověk odbočí správně, nebo projede o křižovatku dál.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík