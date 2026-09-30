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Google Mapy v Android Auto vás nově varují chvíli před křižovatkou. Řidiči konečně nebudou tápat

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Google Mapy v Android Auto začaly u nejbližšího odbočení zobrazovat ikonu semaforu či značky STOP. Řidič tak na první pohled vidí, co ho na křižovatce čeká.
Android Auto ve starém autě

Android Auto ve starém autě

Zdroj: Uživatel Palu / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 21:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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