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„Pro sýkorky“ nestačí. Při nákupu ptačí budky chtějte víc než hezkou fotku

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Při výběru ptačí budky nestačí průměr otvoru. Srovnání českých a britských doporučení ukazuje, proč je důležité změřit také vnitřní dno a prostor pod vletem.
Dřevěná ptačí budka s bidélkem pod kruhovým otvorem připevněná na bříze

Dřevěná ptačí budka s bidélkem pod kruhovým otvorem připevněná na bříze

Zdroj: Dmitry Ivanov . / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 16:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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