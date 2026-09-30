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El Niño míří k historické síle. Jestli to znamená teplou zimu v Evropě není tak jednoduché

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Nad tropickým Pacifikem rychle sílí El Niño a podle nejnovějších prognóz může během nadcházející zimy patřit k nejsilnějším za dobu moderních měření. Zatímco v některých částech světa má El Niño poměrně dobře známé dopady na počasí, Evropa leží od Pacifiku daleko a jeho vliv je zde mnohem komplikovanější. První sezónní modely přesto pro zimu 2026/2027 naznačují převážně nadprůměrné teploty. Znamená to tedy teplou zimu bez sněhu? Rozhodně ne.
El Niño míří k historické síle. Jestli to znamená teplou zimu v Evropě není tak jednoduché

El Niño míří k historické síle. Jestli to znamená teplou zimu v Evropě není tak jednoduché

Zdroj: 123rf
Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 30.09.2026 19:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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