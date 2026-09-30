Thajská Chakri Naruebet je nejmenší letadlová loď světa: letadla ztratila v roce 2006, dnes vozí turisty

Jmenuje se HTMS Chakri Naruebet a v thajské flotile plní roli, jakou od nosiče letadel nikdo nečeká. Když vypluje, má na palubě vrtulníky a nic víc. Občas se o ní mluví jako o nejdražší královské jachtě, protože na ní cestovala thajská královská rodina, a ten posměšek sedí líp než oficiální zařazení mezi bojová plavidla.
Objednávka ve Španělsku v roce 1992 a krize, která přišla o pět let později
Thajské námořnictvo si loď objednalo v roce 1992 ve Španělsku. Vychází z konstrukce španělské letadlové lodi Príncipe de Asturias, která je dnes už ve výslužbě, a na vodu byla spuštěna v roce 1996. O rok později přišla hospodářská krize a s ní osekané peníze na provoz i na vybavení, takže loď se nikdy nedostala do stavu, pro který byla stavěná.
Z paluby měly operovat vrtulníky Sikorsky SH-60 Seahawk a letouny AV-8S Matador, španělská verze strojů s krátkým vzletem a kolmým přistáním z rodiny Harrier. Thajsko jich mělo ve výzbroji nanejvýš tři a v roce 2006 vyřadilo všechny. Tři letouny by z Chakri Naruebet plnohodnotný nosič neudělaly ani v době, kdy létaly.
Skokanský můstek, který nemá kdo použít, a 601 lidí na palubě
Loď měří 182,65 metru a má výtlak 11 486 tun. To je na letadlovou loď velmi málo, a právě tahle kombinace jí zajistila titul nejmenšího nosiče letadel na světě.
Startovat z ní může až 24 vrtulníků, a kdyby měla letadla, do hangáru by se jich vešlo deset. Přední část paluby zvedá skokanský můstek, tedy zařízení, které pomáhá letounům do vzduchu. Bez letounů je to jen nakloněná ocel.
Posádku a další personál tvoří 601 lidí, loď zvládne 25,5 uzlu a dosah má 19 tisíc kilometrů. Držet takové mužstvo a takový dojezd u plavidla, které skoro nevyplouvá, je nejdražší část celého příběhu.
Na palubu válečné lodi chodí návštěvníci, při tsunami v roce 2004 pomáhala
Když Chakri Naruebet kotví v přístavu, mohou na ni turisté. Thajský turistický portál ji vede mezi atrakcemi a to je u aktivní vojenské lodi situace, která se jinde prakticky nevidí.
Úplně bez využití plavidlo není. Podle serveru SimpleFlying bylo několikrát nasazeno k humanitárním misím, například při tsunami v roce 2004, a pomáhalo s evakuací lidí. Pro tyhle úkoly ale letadlovou loď nikdo nekupuje a vrtulníková paluba by k nim stačila i na mnohem levnějším plavidle.
Jediný letoun, který by na tu palubu sedl, se jmenuje F-35B
Pokud by chtělo Thajsko svůj nosič zase naplnit letadly, musí sáhnout po Lockheed Martin F-35B Lightning II. Jiný vhodný stroj pro takovou palubu neexistuje, takže země, která si kdysi vystačila se třemi Matadory, by musela vstoupit do úplně jiné cenové kategorie.
Ekonomicky by dávalo smysl se lodi zbavit. Prestiž ale váží víc než provozní náklady a nosič letadel má ve flotile jen pár států světa. Z paluby Chakri Naruebet nestartoval bojový letoun od roku 2006.