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Papriky v září stále nedozrávají? Zjistěte, co jim pomůže dozrát před prvními mrazíky

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Papriky v září dozrávají pomaleji. Pokud však máte na keřích ještě stále dost plodů, byla by škoda o ně přijít. Podívejte se, jak urychlit zrání paprik …
Papriky v září stále nedozrávají? Zjistěte, co jim pomůže dozrát před prvními mrazíky

Papriky v září stále nedozrávají? Zjistěte, co jim pomůže dozrát před prvními mrazíky

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

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