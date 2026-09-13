Papriky v září stále nedozrávají? Zjistěte, co jim pomůže dozrát před prvními mrazíky

Papriky v září dozrávají pomaleji. Pokud však máte na keřích ještě stále dost plodů, byla by škoda o ně přijít. Podívejte se, jak urychlit zrání paprik v září.
Jak urychlit dozrávání paprik v září: Tohle jim pomůže ještě před prvními mrazíky
Papriky jsou krásné
rostliny, které jsou navíc ještě v září většinou obsypané plody. Sice jsou velké, ale ještě stále nejsou uzrálé. Pokud chcete, aby papriky stihly dozrát ještě před příchodem podzimu, není nutné je hned vždy sklízet ještě nedozrálé. Čtěte také: Rajčata v září stále nečervenají? Zjistěte, co brzdí jejich zrání a jak jim pomoci dozrát rychleji
Také není dobré čekat na dozrání paprik bez ohledu na počasí. V září už se střídají teplé dny s chladnými nocemi a tyto teplotní šoky představují pro papriky špatné podmínky. Abyste sezónu paprik zakončili košíky plnými plodů, podívejte se, co jim pomůže ke zrání.
Papriky v září stále nedozrávají – Co udělat s paprikami v září. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Co udělat s paprikami v září
Ze všeho nejdříve důkladně prohlédněte
rostliny a odstraňte poškozené, nemocné nebo nahnilé plody. Tyto plody už nemá smysl na keři ponechávat, protože se mohou stát zdrojem problémů pro další úrodu.
Dobře vyvinuté a zdravé plody na keřících nechte. Pro dozrávání plodů je důležité slunce, proto odstraňte několik listů, které stíní dozrávajícím plodům. Ale pozor! Neodstraňujte všechny listy. Rostlina je potřebuje pro fotosyntézu.
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V září je důležité také upravit zálivku. Pokud je půda suchá, zalévejte keříky ke kořenům tak, aby se voda dostala co nejhlouběji. Zalévejte ideálně ráno, aby případné kapky na listech stihly uschnout a nebyly zdrojem plísní.
Do zálivky můžete přidat také hnojivo. Nepřehánějte to však s dusíkatým hnojivem, protože to podporuje především růst zelené hmoty. Touto dobou už raději použijte hnojivo s vyšším obsahem draslíku, které podporuje tvorbu a dozrávání plodů.
Sledujte předpověď počasí
Ve vyšších polohách už teploty klesají poměrně nízko. Sledujte předpověď počasí a pokud budou hrozit první mrazíky, je lepší zdravé plody sklidit. Zelené papriky nechte po sklizni dozrát na teplejším a světlém místě.
Papriky v září stále nedozrávají – Jak nechat papriky dozrát doma. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak nechat papriky dozrát doma
Pokud jsou na rostlinách stále ještě zelené papriky, ale teploty už nepřejí k jejich dozrání, můžete je sklidit a nechat dozrát doma. Důležitá je správná doba sklizně. Plody už by měly být dobře vyvinuté, pevné a zdravé.
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Nejlépe dozrají papriky, které už mění odstín ze sytě zelené na jinou barvu nebo mají typickou velikost pro danou odrůdu.
Sklizené papriky neumývejte. Očistěte je od případných nečistot a uložte na suché místo při pokojové teplotě. Ideální je nedozrálé papriky skladovat v krabici nebo na tácu tak, aby se o sebe jednotlivé plody nedotýkaly. Naopak se vyhněte umístění nedozrálých paprik do lednice. Nízká teplota dozrávání zpomalí.
Papriky uložte na suché místo při pokojové teplotě, mimo přímé slunce. Každých několik dní zkontrolujte stav paprik a plody, které se kazí či měknou, ihned oddělte. Pokud chcete proces zrání urychlit, můžete k paprikám přidat banán nebo jablko. Zralé ovoce uvolňuje etylén, který může dozrávání paprik urychlit.
Tip redakce PlanetaZahrady
Pokud jsou už
papriky velké a zdravé, nečekejte na dokonale červenou barvu za každou cenu. Před příchodem mrazů je bezpečnější úrodu sklidit a nechat část plodů dojít mimo rostlinu.
Zářijová péče tedy spočívá hlavně v odstranění poškozených plodů, rozumném prosvětlení rostlin a sledování počasí. Poslední týdny sezóny mohou rozhodnout o tom, kolik paprik ještě skutečně využijete.
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Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)