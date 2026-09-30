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Jedna chyba po sklizni česneku zničí celou úrodu ještě před zimou. Zkušení zahrádkáři ji dělali roky, než přišli na příčinu

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K dobré kondici česnekových hlav je důležité nejen správné skladování. Vyhněte se chybám v a užívejte si sílu této skvělé zeleniny po celý rok.
Česnek po sklizni v přepravce

Česnek po sklizni v přepravce

Zdroj: Piqsels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 19:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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