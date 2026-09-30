Pastrňák má laťku 104 bodů, Nečas jen 93. Bookmaker vysvětlil, proč hvězdě Colorada škodí vlastní tým

Oba hráči zakončili minulou základní část na rovné stovce. Přesto bookmaker jednomu z nich nasadil laťku o jedenáct bodů níž, a důvod hledejte v kabinách, ne v dovednostech.
Štverák své hranice představil v pořadu Co Čech, to trenér!, jehož přepis zveřejnila CNN Prima NEWS v den startu nové sezony, 29. září 2026. Pastrňák a Nečas jsou podle něj „rovnocenní“. Jenže rovnocenný talent nemusí znamenat rovnocenný prostor pro body. A právě tady začíná příběh dvou naprosto odlišných týmových architektur.
Boston staví ofenzivu kolem jednoho muže
David Pastrňák nasbíral v sezoně 2025/26 sto bodů (29+71) v sedmdesáti sedmi zápasech. Byla to jeho čtvrtá stobodová sezona v řadě. Číslo samo o sobě impozantní, ale ještě výmluvnější je odstup od spoluhráčů. Druhý nejproduktivnější hráč Bruins Morgan Geekie skončil na 68 bodech, třetí Pavel Zacha na 65. Pastrňák měl o dvaatřicet bodů víc než kdokoli jiný v týmu.
Boston zkrátka posílá míčky na jednu pálku. Přesilovky, klíčová střídání, finální nahrávky, to všechno teče přes číslo 88. Když bookmaker nastaví hranici na 104, říká tím: při 84 zápasech a stejné roli čekáme mírný růst oproti loňsku. Prostý přepočet Pastrňákova tempa na delší rozpis vychází kolem 109 bodů. Hranice 104 je vlastně konzervativní.
Colorado rozkládá body jako žádný jiný tým
Martin Nečas odehrál první kompletní sezonu v dresu Avalanche a taky dosáhl stovky: 38 gólů, 62 asistencí, 78 zápasů. Jenže v Coloradu ho obklopuje ofenzivní mašinérie, jakou nemá v NHL nikdo jiný.
- Nathan MacKinnon: 127 bodů, suverénně nejproduktivnější hráč týmu.
- Cale Makar: 79 bodů z pozice obránce.
- Brock Nelson: 65 bodů po výměně z Islanders.
- Celkem 11 hráčů Colorada překonalo hranici 30 bodů, šest jich mělo 20 a více gólů.
Colorado vedlo celou NHL s 298 vstřelenými góly a získalo Presidents‘ Trophy se 121 body. Nečas v takovém prostředí hrál přes 21 minut na zápas a měl jasnou roli v první formaci. Nic mu nechybělo, kromě monopolu na body. V Bostonu by při stejném talentu a stejném ice-timu pravděpodobně sbíral víc, protože by přes něj teklo víc finálních akcí. Štverákova hranice 93 bodů proto neříká „Nečas je horší“. Říká „Colorado je hlubší“.
Dva extra zápasy mění optiku
Sezona 2026/27 je první s 84zápasovým rozpisem, který vzešel z prodloužení kolektivní smlouvy mezi NHL a NHLPA. Každý tým odehraje dva zápasy navíc oproti dosavadním dvaaosmdesáti, jeden domácí a jeden venkovní v rámci divize. Příprava se naopak zkrátila ze šesti na čtyři utkání.
Dva zápasy navíc zní nevinně, ale v kontextu sázkových hranic jde o podstatný detail. Pastrňákovo loňské tempo odpovídá zhruba 109 bodům na 84 zápasů, Nečasovo asi 108. Obě hranice (104 i 93) tedy počítají s určitou regresí nebo absencemi, ale mechanicky mají oba hráči prostor je překonat. Historická srovnání s předchozími sezonami budou vyžadovat opatrnost: stovka v 82 zápasech a stovka v 84 zápasech nejsou totéž.
Co říká bookmaker o zbytku české kolonie
Štverák se nevěnoval jen dvěma největším jménům. U Pavla Zachy a Tomáše Hertla čeká kolem 60 bodů, u Filipa Hronka 48. Jako černého koně sezony označil Montreal s brankářem Jakubem Dobešem.
Čísla působí realisticky až opatrně. Zacha loni poprvé v kariéře překonal 30 gólů a skončil na 65 bodech. Hronek nasbíral 49, bookmakerova hranice 48 je prakticky kopie loňska. A Dobeš? Dvacetitříletý gólman odchytal za Canadiens 29 výher a dotáhl tým do finále Východní konference. Montreal s ním prodloužil o tři roky a vstupuje do ročníku s ambicí, která ještě před dvěma lety vypadala nereálně.
Sázka na talent, nebo na kontext?
Kdo zvažuje sázku na over u Pastrňáka nebo Nečase, neřeší otázku kvality. Oba prokázali, že na stovku dosáhnou. Klíčová proměnná je zdraví a počet odehraných zápasů, a u Nečase navíc fakt, že Colorado má tolik zbraní, že žádná z nich nemusí střílet pořád.
Rozdíl jedenácti bodů mezi 104 a 93 je ve skutečnosti mapa dvou týmů. Boston potřebuje Pastrňáka jako vzduch. Colorado by bez Nečase bolelo, ale MacKinnon, Makar a spol. by díru částečně zacelili. Bookmaker to ví. A teď to víte i vy.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka