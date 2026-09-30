Pět využití bramborových slupek místo koše: den ve vodě z nich udělá hnojivo, obklad i bělidlo na prádlo

Tipy na druhý život bramborových slupek kolují na zahraničních webech, mimo jiné na kuchařském portálu The Kitchn a na Times of India. Společné mají to, že nevyžadují nákup ničeho navíc: buď slupky namočíte do vody a pracujete s nálevem, nebo je usušíte a rozemelete. Z těchhle dvou postupů vychází pět použití, od hnojení přes obklady a koření až po leštění kovů a bělení prádla.
Nálev, který zalijete do květináče i pod rybíz
Nejjednodušší je zahradnická varianta. Slupky zalijete vodou a necháte je v ní jeden den stát, druhý den nálev přecedíte a použijete na zálivku. Funguje stejně dobře u venkovních záhonů jako u pokojových rostlin a za účinkem stojí škrob a další látky, které se ze slupek do vody uvolní.
Nejvýrazněji na tuhle výživu reaguje rybíz, kterému se po bramborovém nálevu daří znatelně lépe. Chybí ale to podstatné: kolik slupek na kolik vody a jak často zalévat. Bez toho je návod spíš pozvánkou k experimentu než receptem, a začít opatrně u jedné rostliny dává větší smysl než zalít celý záhon.
Antioxidanty ze slupek zklidní kůži spálenou od slunce
Druhé použití míří na pokožku. Vysoký obsah antioxidantů a vitaminů dělá ze slupek chladivý a zklidňující prostředek na kůži spálenou sluncem nebo jinak podrážděnou. Postup je stejný jako u zálivky: slupky namočíte do vody a tu pak přilijete do koupele.
Pokud jde jen o malou plochu, napustíte vodou kus látky a použijete ho jako obklad přímo na postižené místo. Jak dlouho ho na kůži nechat a jak často ho měnit, se nikde neuvádí.
Když slupky usušíte a rozemelete, vznikne koření do omáček
Sušené a rozemleté bramborové slupky se dají použít jako koření. Uplatní se v polévkách, omáčkách, v pečivu i v zeleninových směsích, kterým dodají vlastní specifickou chuť. Sušit se dají v mikrovlnné troubě, což jde rychle, nebo pomaleji volně na vzduchu.
Slabina tohohle tipu je v tom, že chuť nikdo nepopisuje blíž. Vyzkoušet ji stojí za to na jedné porci polévky, ne rovnou v těstě na chleba, který pak buď sníte, nebo vyhodíte celý.
Bělidlo z vody od slupek potvrzuje čtenářka ze Slušovic
V domácnosti hraje hlavní roli zase škrob. Syrovými slupkami přejedete kovové předměty a suchým hadříkem je pak doleštíte, takže vám odpadne kupovaná leštěnka.
Poslední tip je zároveň ten nejodvážnější: podle Times of India může voda ze slupek posloužit jako přírodní bělidlo na prádlo. Chybí u něj teplota, množství i doba působení, takže jediná opora pro čtenáře je zkušenost jednoho člověka. Čtenářka Kateřina R. ze Slušovic k tomu uvádí: „Bramborové slupky nahradily jakékoliv chemické bělidlo. Prádlo mám díky nim dokonale bílé a zářivé jako nové.“