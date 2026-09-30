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Pět využití bramborových slupek místo koše: den ve vodě z nich udělá hnojivo, obklad i bělidlo na prádlo

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Škrob, antioxidanty a vitaminy nezůstávají jen v bramboře, velká část jich sedí přímo ve slupce. Z odpadu, který běžně končí v koši, tak jde vytěžit zálivka pro rostliny, chladivý obklad i lešticí prostředek na kov. Jeden z těch tipů přitom stojí na jediné zkušenosti jedné čtenářky.
Pět využití bramborových slupek místo koše: den ve vodě z nich udělá hnojivo, obklad i bělidlo na prádlo

Pět využití bramborových slupek místo koše: den ve vodě z nich udělá hnojivo, obklad i bělidlo na prádlo

Zdroj: Foto: Bain News Service, publisher - licence Public domain
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 19:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

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