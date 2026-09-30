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Bouvetův ostrov je tak odlehlý, že na něm skoro nikdo nebyl. Patří přitom evropské zemi

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Uprostřed jižního Atlantiku leží 49 kilometrů čtverečních skály, ledu a mlhy. Nejbližší pevnina je asi 1700 kilometrů daleko, ostrov nemá přístav ani stálé obyvatele a dostat se na něj bývá problém i s vrtulníkem. Přesto nejde o území nikoho. Bouvetův ostrov je norské teritorium – jen leží téměř na opačném konci světa.
Bouvetův ostrov je tak odlehlý, že na něm skoro nikdo nebyl. Patří přitom evropské zemi

Bouvetův ostrov je tak odlehlý, že na něm skoro nikdo nebyl. Patří přitom evropské zemi

Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 30.09.2026 08:10

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