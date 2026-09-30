Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Tirana: Objevte albánskou metropoli dřív, než ji objeví všichni ostatní a bude tam hlava na hlavě

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
I cestovatelé z Česka začínají objevovat turisticky méně známou Albánii. Její pláže, jimž se přezdívá „evropské Maledivy“, jsou stále více vyhledávané a zajímavou proměnou prošlo i albánské hlavní město Tirana. Z komunistické šedi se vylouplo v pohostinnou metropoli, jíž nechybí orientální atmosféra ani moderní šarm. Co byste v Tiraně měli určitě navštívit?
Tirana

Tirana

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 18:40

Reklama
Další články z Svět cestovatele
Digitální pokrok za cenu sucha: Kolik litrů vody stojí jeden dotaz na AI
Digitální pokrok za cenu sucha: Kolik litrů vody stojí jeden dotaz na AI
Průmyslová romance: Proč by huť Jakub a železárna Šmelcovna neměly chybět na vašem cestovatelském seznamu
Průmyslová romance: Proč by huť Jakub a železárna Šmelcovna neměly chybět na vašem cestovatelském seznamu

Turista lačnící po bohatých zážitcích zpravidla spojí putování krajinou s návštěvou nějaké památky. Aby se...

Vyhrál v Milionáři 320 tisíc. Vraždy přišly až za 19 měsíců, skutečný příběh je mnohem mrazivější
Vyhrál v Milionáři 320 tisíc. Vraždy přišly až za 19 měsíců, skutečný příběh je mnohem mrazivější

Vyhrál v Milionáři 320 tisíc. Vraždy přišly až za 19 měsíců, skutečný příběh je mnohem mrazivější. Viktor...

Podvodný odkaz s japonským znakem míří hlavně na Booking. Nachytáte se až příliš snadno
Podvodný odkaz s japonským znakem míří hlavně na Booking. Nachytáte se až příliš snadno

Podvodný odkaz s japonským znakem ん míří hlavně na Booking.. Na první pohled jde o nevinný detail. Ve...

Pryč od hlučícího davu: Čtyři zámecké parky, které pohladí duši víc než slavné hrady
Pryč od hlučícího davu: Čtyři zámecké parky, které pohladí duši víc než slavné hrady

Pod podzimním výletem za historií si možná i vy představíte návštěvu nějakého toho hradu na kopci, nejlépe...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

SvetCestovatele.cz je online magazín pro všechny milovníky cestování – od dobrodruhů, kteří rádi vyrážejí do neznáma, až po pohodové cestovatele hledající inspiraci na víkendový výlet nebo rodinnou dovolenou. Přinášíme autentické tipy, ověřené rady a aktuální informace ze světa cestování, které...

Všechny články tohoto autora →
Svět cestovatele
Další články z kategorie Destinace
Zobrazit více
LifestyleCestováníDestinace
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.