Tirana: Objevte albánskou metropoli dřív, než ji objeví všichni ostatní a bude tam hlava na hlavě

I cestovatelé z Česka začínají objevovat turisticky méně známou Albánii. Její pláže, jimž se přezdívá „evropské Maledivy“, jsou stále více vyhledávané a zajímavou proměnou prošlo i albánské hlavní město Tirana. Z komunistické šedi se vylouplo v pohostinnou metropoli, jíž nechybí orientální atmosféra ani moderní šarm. Co byste v Tiraně měli určitě navštívit? Od starověku po současnost
Tirana leží uprostřed Albánie na Tiranské rovině a je obklopená kopci a údolími. Jaderské moře je od ní vzdáleno necelých 40 kilometrů, takže vlastně kousek. Její historie se začala psát v roce 1614, když zde založil
osmanský generál a etnický Albánec Sylejman Paša Bargjini mešitu, okolo níž se začalo rozvíjet město. Do dnešních dnů se mešita bohužel nedochovala, v roce 1945 ji nechala zbořit komunistická vláda, aby tu vybudovala sochu neznámého vojína.
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Tirana v sobě snoubí hned několik architektonických stylů, a to od starověku, přes komunistickou éru až po současnost. Významnou proměnou prošlo město po roce 1990, kdy tehdejší jeho starosta Edi Rama nechal mimo jiné natřít fasády některých budov jasnými barvami. Jeho proměna pokračovala i ve 21. století a výsledkem je, že z Tirany se vyloupla
moderní metropole s moderními budovami, novými nákupními centry i zelenými plochami. Tirana. Foto: BBB2021, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons Ulice Kavaj a náměstí Skanderbeg
Hlavní ulicí v Tiraně je
Kavajë, jež se táhne několik kilometrů od centrálního náměstí Snanderberg Na ní najdete nejdražší byty ve městě. Zastavme se na chvíli u zmíněného náměstí, jež dostalo název po albánském národním hrdinovi Skanderbegovi, jenž žil v 15. století a proslavil se v albánsko-osmanských válkách. Náměstí dominuje jeho socha, která nahradila sochu Stalina. Naproti knihovny stojí mešita Haji Et´hem Bey z 18. století, již proslavily fresky zobrazující stromy, vodopády a mosty. Mešitu je možné navštívit každý den, přičemž před vstupem do vnitřní místnosti je nutné se vyzout. V bezprostřední blízkosti mešity je Hodinová věž z roku 1822. Čtvrť Blloku, kde si užijete zábavu
Pokud budete chtít v Tiraně nakoupit nebo si zajít do kavárny či restaurace, tak si zajděte do čtvrti Blloku, což je
zábavní a nákupní centrum a ideální místo pro večerní posezení. Za komunistické éry byla čtvrť vyhrazena pouze pouze pro komunistické pohlaváry a obyčejní Albánci se do ní nedostali. Nachází se tu i rezidence komunistického vůdce Envera Hodži. Bunk’Art 2 a Dům listů
V bývalém bunkru z období studené války najdete jedinečné muzeum
Bunk’Art 2, které zobrazuje historii Albánie v letech 1912 až 1991, tedy za komunistického režimu. Nedaleko stojí Dům listů, což je bývalé sídlo tajné albánské policie Sigurimi, jež odhaluje praktiky sledování občanů.
Zdroj: autorka, https://www.cntraveler.com/gallery/most-underrated-cities-in-europe, https://bunkart.al/2/home Náhledové foto: Pixabay
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Tirana: Objevte albánskou metropoli dřív, než ji objeví všichni ostatní a bude tam hlava na hlavě
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