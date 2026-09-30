Abyste se na jaře opět dočkali krásných květů, nezapomeňte keř správně připravit na zimu, zajistit mu dostatek vláhy a dopřát mu další potřebnou péči.
Podzimní rododendron klame vzhledem
Rododendron v tomto období vypadá trochu zpustle. Jeho suché nebo hnědé listy mohou vyvolat pocit, že rostlina chřadne. Některé listy na listech ovšem nemusí znamenat problém, důležité je především pohlídat dostatek vláhy před příchodem zimy. Právě nyní je ideální čas, dopřát rododendronu tu správnou podzimní péči, aby vás po zimě překvapil krásnými květy a sytě zelenými listy. Čtěte také: Solitéry, které promění obyčejnou zahradu v moderní prostor: Vsaďte na katalpu a javor dlanitolistý Rododendron – Nádherný keř, který na podzim potřebuje tuto péči, jinak na jaře nemusí kvést. oto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Jak pečovat o rododendron na podzim
Rododendrony neodmyslitelně patří do českých
zahrad. Jsou to stálezelené keře, které vypadají v každém ročním období skvěle. Abyste se i vy mohli těšit z nádherných rostlin během celého roku, věnujte jim během podzimu náležitou péči. Jak porozumět rododendronům
Rododendrony jsou neopadavé
keře a kvůli listům probíhá odpar vody celoročně. Proto je důležité kontrolovat půdní vlhkost. A to právě nyní na podzim, než půda zamrzne. Jakmile k tomu dojde, rostlina ztratí schopnost doplňovat odpařenou vodu a do jara se může snadno stát, že uschne. Proto keře do mrazů pravidelně zalévejte a udržujte půdu mírně vlhkou, ale nikdy ne přemokřenou. Se zálivkou můžete pokračovat i během zimních měsíců, kdy teploty vystoupí nad nulu a půda rozmrzne. Čtěte také: Trendy podzimní truhlíky 2026: 5 elegantních aranžmá, která letos uvidíte na nejkrásnějších terasách Jak hnojit rododendrony na podzim
U většiny keřů se podzimní hnojení nedoporučuje. Jak je to s hnojením u rododendronů? Je pravdou, že hnojení na konci září nebo později už se zpravidla nedoporučuje. Některá hnojiva mohou totiž podpořit tvorbu nových výhonů, které do mrazů nemusí stihnout vyzrát a může tak dojít k jejich poškození.
Rododendron – Na podzim je důležité rododendrony mulčovat. oto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Na podzim je důležité rododendrony mulčovat
Když je hezké počasí, jako je právě nyní, můžete rostlině dopřát alespoň kvalitní mulč. Ten rozprostřete kolem rostliny, ale ne přímo ke kmeni. Mulč udrží vláhu v zemině a přirozeně ji obohatí o důležité prvky. Pro mulčování zvolte mulč, který udrží kyselé pH půdy, a přihrňte ho alespoň v deseticentimetrové vrstvě.
Čtěte také: Trendy kombinace rostlin do podzimních truhlíků: Co spolu vysadit, aby vydržely krásné až do zimy Jaký mulč je vhodný pro rododendrony?
Mulč pro rododendrony by měl být takový, který udrží správné pH v zemině. Může se jednat o štěpku z jehličnatých stromů, borovou kůru nebo směs obojí. Mulč funguje jako izolační peřina chránící mělké kořeny před mrazy. Pamatujte, že rododendrony není vhodné okopávat, aby se nepoškodily jemné kořínky umístěné těsně pod povrchem půdy.
Ochrana poupat před mrazem i zvěří
Rododendrony nasazují poupata právě v tomto období. Není žádnou výjimkou, že na svých rostlinách už nyní můžete vidět větší poupata, která v sobě skrývají budoucí květy. Poupata je důležité chránit, například netkanou textilií v bílé barvě nebo plůtkem. Poupata jsou totiž pochoutkou pro zvěř. Tip redakce PlanetaZahrady
O rododendron pečujte hlavně ve chvíli, kdy je delší období bez deště. Jako stálezelený keř potřebuje dostatek vláhy i na podzim, ale půda nesmí být přemokřená. Pomoci může také vrstva vhodného mulče, která udrží vlhkost a ochrání mělké kořeny před výkyvy teplot.
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Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj:
PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)