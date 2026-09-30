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Ronaldo opustil portugalskou reprezentaci a slíbil, že řekne pravdu. Spor s trenérem může uzavřít jeho 23 let v národním týmu

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Cristiano Ronaldo ve středu večer předčasně opustil portugalský reprezentační kemp v Kodani a nebude k dispozici pro čtvrteční zápas Ligy národů s Dánskem. Rozhodnutí oznámil po rozhovoru s prezidentem federace Pedrem Proençou a veřejně dodal, že důvody vysvětlí později. Ještě několik hodin předtím trenér Jorge Jesus popíral konflikt a tvrdil, že Ronaldo normálně absolvuje trénink.
Ronaldo opustil portugalskou reprezentaci a slíbil, že řekne pravdu. Spor s trenérem může uzavřít jeho 23 let v národním týmu

Ronaldo opustil portugalskou reprezentaci a slíbil, že řekne pravdu. Spor s trenérem může uzavřít jeho 23 let v národním týmu

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 30.09.2026 20:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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