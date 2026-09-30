Ronaldo opustil portugalskou reprezentaci a slíbil, že řekne pravdu. Spor s trenérem může uzavřít jeho 23 let v národním týmu

Ještě ve středu odpoledne Jorge Jesus před novináři tvrdil, že mezi ním a Cristianem Ronaldem žádný problém není. Portugalský kapitán byl podle něj sice nespokojený s tím, že při výhře 2:1 nad Norskem neodehrál ani minutu, ale měl normálně absolvovat další trénink a dál zůstával součástí mužstva. O několik hodin později už bylo všechno jinak. Ronaldo na trénink nepřišel, stadion Parken opustil a následně oznámil, že po rozhovoru s prezidentem Portugalské fotbalové federace Pedrem Proençou reprezentační sraz předčasně opouští.
Nejde přitom jen o další epizodu kolem hráče, jehož každé gesto vyvolává titulky. Portugalec zároveň naznačil, že celý příběh ještě neskončil. Ve svém vyjádření slíbil, že důvody rozhodnutí Portugalcům vysvětlí později. Tím se z interního napětí během jednoho odpoledne stal otevřený konflikt, jehož skutečný rozsah zatím zná jen několik lidí uvnitř reprezentace.
Ještě před pár hodinami trenér tvrdil, že žádná krize neexistuje
Právě časová osa dává celé události mimořádnou sílu. Sky Sports ještě v 16:08 britského času popisoval krizové jednání mezi Ronaldem, Jesusem a vedením federace, ale portugalská strana se snažila situaci uklidňovat. Jesus veřejně zdůrazňoval Ronaldův význam pro tým a popíral, že by mezi oběma muži došlo k otevřenému střetu.
Pozadí napětí ale bylo zřejmé. Ronaldo nastoupil v úvodním zápase s Walesem, v němž byl v 65. minutě vystřídán. Proti Norsku zůstal celý zápas na lavičce, což se mu v reprezentační kariéře stalo jen výjimečně. Po závěrečném hvizdu zamířil rovnou do tunelu a nepřipojil se ke spoluhráčům při děkování portugalským fanouškům. V dalších dnech netrénoval s mužstvem, přestože federace neuváděla žádné zranění.
Jesus následně přiznal, že Ronaldo byl kvůli nevyužití rozzlobený. Současně ale vysvětloval své rozhodnutí sportovně: jednačtyřicetiletý útočník podle něj nemůže zvládat stejnou zápasovou zátěž jako dvacetiletí spoluhráči a trenér proti Norsku v určitém momentu potřeboval jiné typy hráčů.
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Poprvé se tak velmi konkrétně střetla Ronaldova historie s jeho současnou rolí
Tohle je možná hlavní problém celého příběhu. Ronaldo není běžný zkušený reprezentant, kterému trenér postupně ubírá minuty. Za Portugalsko odehrál rekordních 234 zápasů a nastřílel 146 gólů, vyhrál Euro 2016 a dvě Ligy národů. Prakticky celé dvě dekády byl člověkem, kolem kterého se portugalská reprezentace definovala.
Ve 41 letech se ale fotbalová otázka nevyhnutelně mění. Už nejde jen o to, zda Ronaldo dokáže stále skórovat, ale také o to, zda přijme roli, v níž nemusí začínat každý zápas a někdy nemusí nastoupit vůbec. Jesus právě tuto hranici proti Norsku překročil a reakce ukazuje, že nejde o technický detail v sestavě.
Portugalští trenéři před ním podobný problém většinou řešili velmi opatrně. Ronaldo zůstával v základní jedenáctce i ve chvílích, kdy se debatovalo o tom, zda je pro tým stále nejlepším řešením. Jesus se teď rozhodl dát přednost okamžité potřebě zápasu před statusem největší osobnosti portugalského fotbalu.
A během několika dnů se vztah mezi oběma muži dostal do situace, kterou už nebylo možné udržet uvnitř kabiny.
Ronaldo ale zatím reprezentační kariéru neukončil
To je důležité nepřeskočit. Předčasný odchod z kempu je potvrzený, konec v portugalském dresu nikoli. Ronaldo neoznámil reprezentační důchod a federace nic takového nepotvrdila. Reuters pouze upozorňuje, že celý incident vytváří novou nejistotu kolem jeho další budoucnosti.
Ještě minulý týden přitom Ronaldo veřejně naznačoval pravý opak. Před svým 234. reprezentačním startem říkal, že se stále cítí dobře a chce pokračovat, dokud bude mít pocit, že týmu dokáže pomoci.
Právě proto je dnešní situace tak zásadní. Ještě před několika dny nebyla hlavní otázkou existence Ronaldovy reprezentační kariéry, ale její délka. Teď se poprvé reálně řeší, zda je jeho představa dalšího pokračování slučitelná s představou trenéra o tom, jakou roli má v týmu plnit.
Jesus získal první velkou krizi ještě dřív, než stihl reprezentaci skutečně přestavět
Jorge Jesus přitom s Ronaldem nepřicházel do reprezentace jako cizí člověk. Oba spolupracovali v Al Nassru a Jesus v minulosti mluvil o silném profesním vztahu. Právě Ronaldo podle trenéra sehrál významnou roli i při jeho příchodu do saúdského fotbalu.
O to výraznější je rychlost, s jakou se jejich portugalská spolupráce dostala do první krize. Jesus se snaží reprezentaci postupně omlazovat a zároveň zachovat Ronaldovu zkušenost. Jenže právě takový model funguje pouze tehdy, pokud se obě strany shodnou na tom, co znamená „zachovat Ronaldovu roli“.
Dnešní odchod naznačuje, že tahle dohoda zatím neexistuje.
Teď bude záležet především na tom, co Ronaldo slíbeným vysvětlením skutečně řekne. Pokud půjde o jednorázový konflikt, může se ještě vrátit a jeho rekordní reprezentační kariéra bude pokračovat. Pokud ale spor skutečně stojí na tom, že odmítá novou, menší roli v týmu, Portugalsko možná právě sleduje mnohem větší zlom.
Ne definitivní konec Cristiana Ronalda v reprezentaci.
Ale možná okamžik, kdy se poprvé ukázalo, že jeho představa o tom, jak má těch posledních pár zápasů vypadat, už není stejná jako představa jeho trenéra.
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Zdroje: Reuters – Ronaldo leaves Portugal camp amid reports of rift with coach Jesus [1], Reuters – Ronaldo leaves Portugal camp after coach Jesus confirms rift [2], Sky Sports – Cristiano Ronaldo leaves Portugal squad amid reported rift with Jorge Jesus [3], Sky Sports / The Athletic – Explained: Ronaldo's crisis meeting with Portugal [4].