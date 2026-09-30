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Rusové zkouší zoufalý trik, namalovali na válečné lodě fasády domů, aby zmátli drony s AI. Ukrajinci se jim vysmáli

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Ruská korveta v Kronštadtu dostala nátěr s obrysy oken a dveří, aby z výšky vypadala jako nábřežní budova. Proti moderním dronům to nejspíš nestačí.
Ruská protiponorková loď 1331-M

Ruská protiponorková loď 1331-M

Zdroj: Massimo Frantarelli
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.09.2026 20:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ArmádníZpravodaj.cz

Články z ArmádníZpravodaj.cz přinášejí aktuální informace z oblasti armády, obrany, vojenských technologií a geopolitického vývoje. Sledují jak dění v českých ozbrojených silách, tak i klíčové mezinárodní události a konflikty, které ovlivňují bezpečnostní situaci ve světě. Obsah se věnuje nejen...

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