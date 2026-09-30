Rusové zkouší zoufalý trik, namalovali na válečné lodě fasády domů, aby zmátli drony s AI. Ukrajinci se jim vysmáli

Fotografie, které 13. září 2026 zveřejnil námořní analytik Massimo Frantarelli, obletěly během hodin celý internet. Na snímku připisovaném fotografovi M. Mišinovi z 22. srpna stojí v kronštadtském přístavu malá protiponorková loď projektu 1331M, a vypadá, jako by ji někdo přemaloval na panelák. Na boku trupu jsou nakreslené obrysy oken a dveří, část lodi je ztmavená do odstínu fasádního zdiva, přes palubu se táhnou protidronové sítě. Podle analytiků jde pravděpodobně o korvetu Zelenodolsk nebo Kazaněc. A reakce ukrajinských médií, analytické komunity i online publika? Směs pobavení a posměchu nad bizarností řešení, které má chránit válečnou loď před útokem.
Okna, dveře a tygrované pruhy na kanónech
Nejde o klasickou námořní kamufláž. Běžný maskovací nátěr pracuje se skvrnami a odstíny, které rozbíjejí obrys lodi na pozadí moře. Tady je záměr jiný: přepsat celou kategorii objektu. Z určitého úhlu, typicky z nízko letícího dronu nebo z kamery se slabším rozlišením, má loď připomínat budovu stojící na nábřeží. Obrysy oken vytvářejí dojem obytné fasády, ztmavené partie trupu simulují stín pod římsou. Na některých zbraňových prvcích jsou navíc tygrované pruhy, které mají rozptýlit pozornost od charakteristických tvarů hlavní a raketometů.
Přes palubu jsou natažené sítě, které mají ztížit přímý nálet malého bezpilotního prostředku. Kombinace nátěru a sítí vytváří dvě vrstvy ochrany, vizuální a fyzickou. Obě jsou extrémně levné. A právě ta levnost je klíčem k pochopení celého opatření.
Proč zrovna Kronštadt a proč zrovna teď
Kronštadt není frontová linie. Je to ostrov ve Finském zálivu, sídlo Leningradské námořní základny a jedna ze dvou klíčových základen Baltské flotily. Podle švédského výzkumného institutu FOI jde o vysoce hodnotnou infrastrukturu s loděnicemi, suchými doky a opravárenským zázemím. Jenže vzdálenost od fronty přestala být zárukou bezpečí.
V březnu 2026 byla u Vyborgu zasažena minolovka Purga. 3. června 2026 oznámil Generální štáb ukrajinských ozbrojených sil údery v prostoru Kronštadtu a Petrohradu, při nichž byla poškozena korveta Bojkij. Baltská flotila, která se dlouho považovala za relativně bezpečnou, se najednou ocitla pod tlakem ukrajinských dálkových dronů. A reakce? Namísto přesunu lodí nebo investice do sofistikovanějších obranných systémů přišel štětec a barva.
Dazzle z první světové versus „panelák“ z roku 2026
Vizuální klam na moři není žádná novinka. Během první světové války britské námořnictvo zavedlo takzvaný dazzle, divoké geometrické vzory, které měly ztížit odhad směru, rychlosti a délky lodi. Námořní analytik H. I. Sutton na svém webu Covert Shores popsal, že Rusko v roce 2026 testuje na Baltské flotile hned několik variant: černobílé chevrony, šachovnicové vzory, ztmavené přídě a zádě. „Fasáda domu“ je jen nejnápadnější z celé série pokusů.
Rozdíl je podstatný. Dazzle historicky rozbíjel obrys lodi, ale nepředstíral, že loď je něco jiného. Kronštadtský nátěr jde dál, snaží se přepsat identitu objektu. Jenže zatímco dazzle čelil lidskému oku a optickým dálkoměrům, dnešní protivník je kamera dronu napojená na software pro automatické rozpoznávání cílů. Britské ministerstvo obrany v červnu 2025 veřejně popsalo testy, při nichž autonomní systémy nesly kamery a software schopný detekovat a klasifikovat hrozby bez lidského zásahu. Právě proti takové technologii má namalovaná fasáda teoreticky fungovat.
Teoreticky. V praxi platí, že jakmile je obraz dostatečně kvalitní nebo se do rozhodovacího řetězce zapojí člověk, pár nakreslených oken loď nezamaskuje. A pokud dron po ztrátě řídicího spojení přejde na inerciální navigaci nebo jiný režim navádění, vizuální klam přestává hrát roli úplně.
Nátěr jako přiznání zranitelnosti
Sutton popisuje výsledky ruských vizuálních triků z roku 2026 jako „obecně slabé“. To neznamená, že jsou úplně zbytečné; i malé zdržení nebo chvilka váhání operátora dronu může v konkrétní situaci rozhodnout. Ale stavět obranu klíčové námořní základny na barvě a síťovině je něco jiného než vrstvená ochrana kombinující elektronický boj, protivzdušnou obranu, rozptýlení plavidel a tvrdé úkryty.
Elektronický boj, který Rusko rovněž nasazuje, je z vojenského hlediska výrazně účinnější vrstvou. Dokáže přerušit řídicí spojení, video link i GPS navigaci dronu. Má ale vlastní limity: je plošný, může rušit i vlastní systémy a některé drony jsou konstruované tak, aby po ztrátě signálu pokračovaly autonomně. Nátěr je proti tomu pasivní, trvalý a nestojí téměř nic. Jako doplněk dává smysl. Jako hlavní obrana je to nouze.
Co to říká o stavu Baltské flotily
Lodě projektu 1331M jsou zaváděny od roku 1986. Jsou to malá protiponorková plavidla, nikoli vlajkové koráby, ale ani bezcenné vraky. Fakt, že i tyto starší jednotky dostávají improvizovanou kamufláž, ukazuje, že ruské námořnictvo počítá s útoky prakticky na cokoliv, co kotví v dosahu ukrajinských dronů. Kronštadt, kdysi bezpečné zázemí stovky kilometrů od fronty, se stal potenciálním cílem.
Nejde o důkaz totálního kolapsu ruské námořní síly. Ale je to viditelný signál, že pouhá vzdálenost od bojové linie přestala stačit. Rusko, jehož armáda má být druhou nejsilnější na světě, je nuceno malovat na válečné lodě okna a dveře, a doufat, že to zabere. Ukrajina, která na papíře nemá srovnatelné námořnictvo, mezitím svými inovacemi a dálkovými drony dokázala proměnit i Finský záliv v prostor, kde se ruské lodě necítí bezpečně.
Korveta s namalovanou fasádou panelového domu tak zůstává především symbolem. Symbolem toho, že v éře levných autonomních dronů neexistuje bezpečný přístav, a že štětec a barva jsou odpovědí na problém, který vyžaduje úplně jinou kategorii řešení.
Zdroj: ArmádníZpravodaj.cz
Autor: Stanislav Havel