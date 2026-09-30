Vasilij Zajcev zabil ve Stalingradu 225 mužů: jeho slavný německý sok z filmu je výmysl sovětské propagandy

Nejsilnější období sovětských odstřelovačů spadá do let 1941 až 1943, tedy do doby, kdy Rudá armáda především bránila a ustupovala. Právě tehdy se ukázalo, k čemu je jeden dobře ukrytý muž s puškou dobrý: nestřílel do prvního vojáka, který se objevil, ale vybíral si velitele, spojaře a další cíle, bez kterých jednotka ztrácela schopnost koordinovaně bojovat. Jediná rána tak mohla vyřadit z boje mnohem víc lidí než jednoho zabitého.
Jedna rána do spojaře a celá jednotka přestala fungovat
Mezi válkami patřila Rudá armáda k mála armádám, které braly odstřelovačský výcvik vážně a budovaly ho systematicky. Velitelé měli v živé paměti, co s jejich vojáky prováděli němečtí střelci za první světové války a finští během zimní války, a chtěli stejnou zbraň mít na své straně.
Ke ztrátám se přidával účinek, který se nedá spočítat na kusy. Nepřátelští vojáci věděli, že někde v troskách nebo v lesíku sedí člověk, který je vidí dřív, než oni uvidí jeho. Demoralizace protivníka byla součástí zadání stejně jako samotné zásahy.
Zajcev, König a film, který si vypůjčil nepřítele z propagandy
Nejznámějším jménem zůstává Vasilij Zajcev, a to hlavně díky americkému filmu Nepřítel před branami. Zajcev působil ve Stalingradu a mezi 10. listopadem a 17. prosincem 1942, tedy za necelých šest týdnů, zabil 225 nepřátelských vojáků. Jedenáct z nich byli sami odstřelovači, což jsou souboje, kde prohra znamená smrt během vteřiny. Po Stalingradu přešel k výcviku dalších střelců.
Filmová zápletka ovšem stojí na duelu s německým odstřelovačem Erwinem Königem, který měl být tím nejlepším, co Wehrmacht měl. Tahle postava nikdy neexistovala, vytvořila ji sovětská propaganda. Když si jedna strana konfliktu dokáže vymyslet celého protivníka, je namístě brát s rezervou i další čísla a příběhy, které pocházejí ze stejného zdroje.
Sidorenko a 500 potvrzených zabití, pak zákaz chodit do boje
Nejúspěšnějším sovětským odstřelovačem druhé světové války je podle dochovaných záznamů Ivan Sidorenko s 500 potvrzenými zabitími. Střílel z obyčejné pušky Mosin-Nagant doplněné teleskopickým zaměřovačem, tedy ze zbraně, kterou v základní verzi nosily statisíce řadových pěšáků.
Sidorenko byl několikrát zraněný a v roce 1944 mu velitelé bojové nasazení zakázali úplně. Nešlo o trest, ale o kalkul: jeho zkušenosti měly větší cenu při výcviku nových odstřelovačů než v zákopu, kde ho mohla kdykoliv zastavit jedna dělostřelecká salva.
Ze Sevastopolu ji odvezla ponorka, pak si podala ruku s Rooseveltem
Mezi sovětskými odstřelovači byly i ženy a část z nich měla lepší výsledky než jejich mužští kolegové. Nejznámější je Ludmila Pavličenková, které záznamy připisují 309 zabitých nepřátel. Proslavila se při obraně Sevastopolu, kde byla zraněna a odkud ji evakuovali ponorkou.
Zpět do boje ji vedení už neposlalo. Místo toho z ní udělalo tvář propagační cesty po Spojených státech a Kanadě, kde se setkala s prezidentem Franklinem D. Rooseveltem i s jeho manželkou a získala si přízeň západního tisku. Na frontu se už nevrátila a zbytek války strávila jako instruktorka.